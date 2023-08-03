BNPL: купи сейчас, плати потом

Если оператор банк или МФО, то:

- покупатель, выбравший рассрочку, заполняет электронную форму: в анкете указываются паспортные данные (нередко требуется селфи с паспортом), номер мобильного телефона, а к сервису привязывается кредитная карта, с которой будет осуществляться оплата платежей по рассрочке. Нередко к сервису необходимо оформлять кредитную карту. Несмотря на отсутствие процентов при расчете оплаты товара, такой вид оплаты – полноценный кредитный продукт с виртуальной «кредиткой» (торговая площадка нередко использует свой платежный инструмент).

- сервис одобряет или отклоняет заявку. При одобрении отображается доступный лимит средств, который можно использовать с возвратом частями. Лимит рассрочки в разных сервисах колеблется от 10 до 300 тысяч рублей;

- выбирается товар (кладется в корзину), а в качестве оплаты выбирается рассрочка в рамках предоставленного лимита;

- перед оплатой сервис рассчитает срок и размер платежей. Обычно сумма разбивается на равные части, а оплата производится каждые 2-4 недели и состоит из 4 и более платежей. Первый платеж вносится при покупке, а далее – по графику. Количество платежей зависит от стоимости товара. Товары до 5 тысяч рублей, как правило, нужно оплатить за два месяца, по более дорогим позициям есть возможность выбрать более долгий срок оплаты. Нужно учитывать, что более длинный срок рассрочки (от 4 до максимальных 12 месяцев) нередко увеличивает стоимость выбранного товара. Именно поэтому отсутствие процентов и переплат можно считать условным.

Нужно учитывать, что большинство сервисов рассрочки – это фактически кредитование. В случае просрочки будут «капать» проценты, штрафы/пени, как если бы покупатель не погасил задолженность в рамках грейс-периода по кредитной карте. Также все негативные последствия просрочки отразятся в этом случае в кредитной истории. Поэтому, если при оформлении оплаты частями в анкете необходимо указывать сведения о доходах, требуется селфи с паспортом, открывается виртуальная кредитная карта торговой площадки, а перед оплатой нужно «подписать» (в электронном формате) договор на предоставление кредитного продукта, – это полноценный кредит, а рассрочка – лишь беспроцентный (льготный) период для возвращения кредитного долга.

Небанковский продукт (не кредит, а чистая рассрочка) обычно не предоставляется дольше чем на 6 месяцев (чаще – не более 2 месяцев в 4 платежа), поскольку риск невозврата с течением времени выше. К сервису «привязывается» не кредитная, а дебетовая (уже имеющаяся у покупателя) банковская карта, с которой производятся списания в дату оплаты очередного платежа по рассрочке.

Оформление рассрочки в этом случае проще:

1. Покупатель авторизуется на торговой площадке (требуется ФИО и актуальный номер телефона) и выбирает товары в корзину с пометкой о возможности рассрочки.

2. При оформлении заказа отражается график платежей, данные получателя и дата доставки.

3. Далее требуется указать банковскую карту, с которой будут производиться списания средств в установленную рассрочкой дату.

4. После выполнения данных условий оплачивается первая часть заказа (подтверждается платеж), и товар отправляется к покупателю (выбранным способом доставки).

Обычно стоимость товара для оплаты в рассрочку разбивается на равные части, но может случиться, что первый платеж больше последующих. Это нередко связано с тем, что, среди товаров в онлайн-корзине есть и те, которые нельзя купить с рассрочкой оплаты, поэтому их полная стоимость плюсуется к первому платежу по рассрочке.

Нужно обращать внимание, что чем длиннее срок рассрочки, тем выше стоимость товара (к цене плюсуется комиссия). Комиссия – плата сервису за приобретение выбранного товара, поскольку формально покупатель поручает сервису приобрести для него товар с возможностью вернуть оплату частями без переплат. Поскольку это является договором поручения, а не кредитования, процентов и штрафов нет. Последствия просрочки – не испорченная кредитная история, а блокировка возможности дальнейших покупок и черный список, которым поставщики таких услуг негласно делятся. Поэтому не стоит злоупотреблять такой рассрочкой «на доверии» ради единоразового приобретения. Кроме того, у сервиса есть возможность обращения в суд для принудительного взыскания. Возникает вопрос: в чем смысл подобного «аттракциона неслыханной щедрости»? Сервис получает вознаграждение от поставщиков и продавцов товаров, поскольку позволяет эффективно повысить объем продаж и выручки, соответственно. Кроме того, нередко подобные сервисы организуют финансовые организации для привлечения коммерческих клиентов (когда доступ продавца к сервису возможен при наличии банковского обслуживания компании или ИП в «своем» банке).

Возврат товара, приобретенного в рассрочку, не имеет отличий от стандартной процедуры возврата. Решающие факторы для возможности возврата – это тип товара, причина и срок возврата. Возврат может быть по причинам несоответствия потребительским качествам или размеру, поломки в течение гарантийного периода, а также при решении отказаться от покупки. Большинство товаров (качественных и без дефектов) можно вернуть в течение 14 дней, а в случае поломки (прежде всего технически сложного товара) – возврат возможен по гарантии. После того как возврат оформлен, а товар принят обратно, деньги вернутся покупателю в течение 2 недель. Если возвратить только часть заказа (из нескольких товаров), деньги вернут за возвращенный товар, а график платежей скорректируется.

Несмотря на то, что рассрочка – удобный инструмент, нужно относиться к подобным покупкам осознанно. При использовании BNPL-сервисов выше риск спонтанных покупок, из-за легкости оформления можно не рассчитать финансовую нагрузку на личный или семейный бюджет, а из-за отсутствия очевидных негативных последствий просрочек есть риск нарушить платежную дисциплину.