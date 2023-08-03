Татьяна Чикунова – трижды чемпионка летних игр сурдлимпийцев!

В аэропорту «Пулково» спортсменку встречала группа воспитанниц «НИКИ» и её личные тренеры. Татьяна стала одной из самых титулованных спортсменок столь масштабного, значимого для России мероприятия. За 10 дней на 18 спортобъектах Уфы состоялись состязания по 21 дисциплине, в которых участвовало более 1500 спортсменов из 30 стран мира.

Выступая на международных соревнованиях в дисциплине «настольный теннис», Татьяна Чикунова стала трехкратной чемпионкой игр! Золотые медали выиграны в одиночном, женском парном и женском командном разрядах. И еще одну, серебряную медаль, наша землячка получила в смешанном парном разряде.

Всего на 16 спортивных объектах столицы Республики Башкортостан разыгрывались 223 комплекта наград в 21 виде спорта, с участием более 2-х тысяч спортсменов из 30 стран мира. В общем медальном зачете лидирует Россия, на счету которой более 400 медалей. Второе место занимает Беларусь, третье – Кения. Спортсмены установили четыре новых мировых рекорда в плавании, лёгкой атлетике и пулевой стрельбе.

Фото: Центр подготовки спортивного резерва «НИКА»