В Гатчине идет «Охота на колеса»
Гатчинцы продолжают участвовать в проекте «Охота на колеса». Команда неравнодушных людей, объединенных экоактивистами «РазДельный сбор. Гатчина», при поддержке жителей ищет брошенные покрышки, складирует в разрешенном администрацией месте в Промзоне и организует погрузку шин в машину переработчика.
Рубрики: Экология
Сегодня состоялась очередная погрузка. За час ребята вручную и при помощи спецтехники УБДХ загрузили в фуру 100 грузовых и легковых покрышек. Но куча такая большая, что их как будто и не убавилось.
Итоги дня подведем позже.
Главная цель проекта - сделать Гатчинский район чище и партнерские отношения с компаниями-переработчиками.
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