В Ленинградской области помогут найти работу

«Услуги службы занятости не ограничиваются помощью в подборе вакансий и выдачей направлений. Уже несколько лет идет модернизация службы занятости в рамках нацпроекта «Демография». Привычная всем биржа труда превращается в полноценные кадровые центры, помогающие соискателям повысить свою конкурентоспособность на рынке труда – получить карьерную консультацию, психологическую поддержку, услуги по профориентации и соцадаптации, освоить новую профессию или повысить квалификацию по имеющейся», – рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

По национальному проекту «Демография», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, прошли обучение 886 ленинградцев ― не только безработных, но и людей в возрасте старше 50 лет и предпенсионеров, выпускников учебных учреждений, мам дошкольников и других. По программе опережающего обучения прошли переподготовку и повышение квалификации 295 работников предприятий региона.

234 человека открыли свое дело с помощью службы занятости. Направления бизнеса ленинградцы выбирают самые разные – графический дизайн, работа с маркетплейсами, арттерапия, изготовление предметов декора, авторских тортов, оказание услуг в сфере красоты, услуги по уходу за детьми и сопровождению пожилых и многое другое.

С начала 2023 года в Ленинградской области трудоустроено 13 тыс. клиентов службы занятости, 83% из них нашли работу по направлению. При этом на сегодня на портале «Работа России» насчитывается 44,4 тыс. активных вакансий в Ленинградской области.