«Магия» финансовых пирамид

Из года в год количество финансовых пирамид меняется, но совсем они не исчезают. Дело Мавроди – отца-основателя известной пирамиды «МММ» – живет и процветает, в том числе на земле ленинградской. Несмотря на громкие разоблачения, финансовые пирамиды оказались не просто живучи, они вновь завлекают огромное число доверчивых вкладчиков, желающих быстро и без труда приумножить доход. Схема прежняя, а вот приемы психологической обработки становятся более изощренными и разнообразными.

В 2021-2022 году арестованы «вожди» пирамиды, которую содержали вкладчики из более чем 100 стран мира. Причем, даму-директора задержали во Всеволожском районе. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч. По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020 года один из сооснователей с другими участниками организовал на территории России работу по привлечению денежных средств физических лиц «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках». Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Таким образом, дельцы привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

В нашем регионе современные пирамидостроители все чаще предпочитают раскидывать сети в области строительства и инвестиций. То, к примеру, стройку века обещают в Гатчине, и привлекают деньги простых граждан, поверивших, что можно получать доход под 38%, а потом признаются, что денег на выплаты больше нет. То предлагают скинуться на апарт-отель у станции метро в Петербурге. И на этом их поток гениальных идей не иссякает.

В этом году появилась информация о махинациях «Ленинградского финансового центра». Дельцы этой конторы тоже обещали сказочные прибыли с вкладов. И люди верили. Говорят, уж очень слово «ленинградский» хорошее – честное, правильное, надежное. Но на вложенные деньги владельцы компании покупали элитную недвижимость и автомобили. А их клиенты спустя время понимали, что лишились всех денег, а некоторые еще и должны остались. Трагедия для каждого из них: кто-то вложил накопленные за всю жизнь деньги, кто-то занял у родственников.

Разные маски пирамиды

Финансовая пирамида - мошеннический проект, который имитирует выгодные инвестиции. Средства поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Они вносят деньги, затем привлекают новых людей - пирамида растет. При этом верхушка пирамиды действительно может заработать. А низы ничего не получают - они наивно пожертвовали свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше.

Эта классическая схема была актуальна около 25 лет назад. Если кто-то говорит, что в 1990-е успел сорвать куш в пирамиде, может быть, так и было. Но сейчас такие схемы не работают. Правила изменились: больше на финансовых пирамидах заработать нельзя. Даже если утверждают, что благодаря виртуальному пространству этот бизнес стал еще более успешным.

Современные пирамиды действуют стремительно: агрессивная реклама, сбор денег с тех, кто верит в чудо – и все. Организаторы скрываются с деньгами обманутых вкладчиков, чтобы на новом месте открыть другой «инвестиционный проект». И так, пока не попадут в тюрьму.

Пирамиды скрываются под разными масками. Их создатели могут позиционировать себя как инвестиционное предприятие, рассыпают инвестиционные термины, не расшифровывая их людям. Придумывают громкие эпитеты: перспективный, высокотехнологичный. Предлагают приобрести акции и облигации, криптовалюту и недвижимость. Агитируют инвестировать в сверхэффективное производство. Правда, не понятно, в какое именно. Вариантов много.

Мошенники маскируются и под другие формы организаций: управляющие компании, потребительские кооперативы, букмекерские конторы. Могут предложить не деньги, а, например, поехать в кругосветку за полцены, получить бонусы за покупку ювелирных украшений или даже погасить за вас кредит, если вы приведете к ним других должников.

Больше стало пирамид в виде интернет-проектов. А некоторые совмещают активное продвижение в сети и личное общение с потенциальными вкладчиками.

Пирамидостроители могут завлекать яркой рекламой, пускать пыль в глаза в красивых офисах, заманивать в тематические группы в соцсетях. Каждого человека убеждают именно тем способом, который способен оказать влияние конкретно на него. Но итог один – отъем денег у населения.

Как вычислить строителей финансовых пирамид?

- Организация активно рекламируется и публично обещает заоблачно высокий доход, намного выше рыночного уровня.

На финансовом рынке такие заявления запрещены. При этом схема начисления дохода часто очень сложна и невнятна. Для расчета предлагают огромную формулу с множеством неизвестных - чтобы вас запутать.

- Гарантируют высокий доход без всякого риска.

Но так не бывает: любые инвестиции могут обернуться убытками.

- Просят активно привлекать друзей в проект.

За каждого привлеченного вкладчика обещают начислить процент от их взноса. Так мошенники пытаются побыстрее вовлечь как можно больше людей в свою аферу, собрать с них деньги и скрыться.

- Нет подтверждения инвестиций.

Мошенники показывают только красивые презентации и не дают взглянуть на финансовые документы. Деньги предлагают отправить не по тем реквизитам, которые указаны в договоре с компанией, а на счет другого юридического лица. сделать перевод на банковскую карту или по номеру телефона какого-то человека, пополнить чужой электронный или криптокошелек. Либо предлагают внести наличными, при этом не выдают никаких чеков или приходных ордеров. В результате вы не сможете доказать, что вообще делали какие-то инвестиции.

- На сайте компании нет контактов для связи.

Можно только заказать обратный звонок, пообщаться с оператором в чате или мессенджере. Свои контактные данные скрывают только мошенники. В случае проблем ни вы, ни полиция просто не сможете найти обманщиков.

Сначала проверяй – потом доверяй

Принимая решение вкладывать свои деньги, не торопитесь, откиньте эмоции. При необходимости проконсультируйтесь с юристом.

Чтобы не попасть в финансовую пирамиду, нужно тщательно проверить компанию. Если финансовой организации нет в реестре Банка России, она работает нелегально.

Также нужно проверить: нет ли компании в списке сомнительных организаций. Банк России выявляет компании и интернет-проекты с признаками пирамид и публикует информацию о них на своем сайте. Если заинтересовавшая компания оказалась в списке, вкладывать в нее деньги - неоправданный риск.

Не лишним будет проверить данные в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Изучите информацию о компании на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Возможно, компания зарегистрирована недавно - практически накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Тогда большой риск доверять ей свои сбережения. Есть еще важный момент: если компания зарегистрирована как сыроварня, а предлагает инвестиции в криптовалюту – вкладчик точно потеряет свои деньги.

Нужно всегда внимательно изучать документы, которые предлагают подписать. В первую очередь сверить полное название и реквизиты компании - что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС.

Обратите внимание на то, какие обязательства берет на себя компания и что будет, если она их не исполнит. Возможно, уже на этом этапе станет ясно, что с ней не стоит иметь дела.

Татьяна Можаева