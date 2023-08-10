Медали гатчинцев на II Играх стран СНГ

Игры проходят в Минске с 4 по 14 августа. В состав сборной команды России вошли Андрей Федотов и Егор Константинов (прыжок с шестом), Максим Соколов (толкание ядра) – воспитанники Гатчинской спортивной школы № 1.

По итогам турнира Андрей Федотов занял первое место, взяв высоту 4.00 м. Он заметно обогнал белорусских спортсменов: у серебряного призера Глеба Пилюка результат 3.60 м, у бронзового призера Арсения Крюченкова – 3.50 м.

Самый юный среди прыгунов с шестом Егор Константинов из Гатчины с личным рекордом 3 м 20 см занял 4 место.

В финальном турнире по толканию ядра выступили девять юных спортсменов из шести стран. Второй результат показал гатчинец Максим Соколов (17,16 м).

Тренируют ребят Заслуженный тренер России Олег Дмитриевич Баканов, Татьяна Юрьевна Константинова и Вячеслав Олегович Семенов.

В турнире принимают участие команды России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Фото: https://vk.com/club195837517