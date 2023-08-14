С 14 августа автобусы в Гатчине изменят маршрут

Маршрут №21 следует:

- от ТРК «Кубус» по пр. 25 Октября, ул. Чкалова, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Карла Маркса, заезд на Варшавский вокзал, ул. Чкалова, пр. 25 Октября, ул. Киевская до ЖК Речной квартал;

- от ЖК Речной квартал по Киевской ул., пр. 25 Октября, ул. Чкалова, заезд на Варшавский вокзал, ул. Карла Маркса, ул. Гагарина, пр. 25 Октября до ТРК «Кубус»;

Маршрут №22 следует:

- от Варшавского вокзала по ул. Карла Маркса, ул. Гагарина, пр. 25 Октября, ул. Киевская до Аэродрома,

- от Аэродрома по ул. Киевской, пр. 25 Октября, ул. 7 Армии, ул. Урицкого, ул. Карла Маркса до Варшавского вокзала;

Маршрут №27 следует:

- от Варшавского вокзала по ул. Карла Маркса, ул. Гагарина, ул. Хохлова, ул. Коли Подрядчикова, ул. Академика Константинова, ул. Крупской, Рощинской ул. до Ингербургских ворот;

- от Ингербургских ворот по Рощинской ул., ул. Крупской, ул. Академика Константинова, ул. Хохлова, ул. Коли Подрядчикова, ул. Академика Константинова, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Достоевского, ул. Урицкого, ул. Карла Маркса до Варшавского вокзала.

Маршрут №28 следует:

- от ул. Достоевского по ул. Володарского, ул. 7 Армии, пр. 25 Октября до Мариенбурга;

- от Мариенбурга по пр. 25 Октября, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Достоевского, ул. Урицкого до ул. Леонова;

Маршрут №29 следует:

- от Варшавского вокзала по ул. Карла Маркса, ул. Леонова, ул. Володарского, ул. Радищева, ул. Чехова, ул. Рощинская до ПИЯФ;

- от ПИЯФ по Рощинской ул., ул. Чехова, ул. Радищева, ул. Урицкого, ул. Карла Маркса до Варшавского вокзала.