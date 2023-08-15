В ДТП под Гатчиной пострадали подростки

14 августа около в 17.05 на 76-м километре трассы «Санкт-Петербург-Псков» 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан», разворачиваясь, не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 36-летнего водителя.

По предварительным данным, двое пассажиров «Фольксвагена», мальчик 2014 года рождения и девочка 2012 года рождения, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.