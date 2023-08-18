С 19 августа автобусы в Гатчине вновь изменят маршрут
С 19 августа 2023 года в очередной раз вводится временное движение городского транспорта в Гатчине по маршрутам №№ 7, 21, 22, 27, 28, 29 и пригородным маршрутам № 100 и 535.
Пригородные маршруты, следовавшие от Варшавского вокзала по ул. Карла Маркса, ул. Достоевского, ул. Красной с 19.08.2023 будут следовать по ул. Карла Маркса и ул. Леонова!
Автобусы по маршруту № 100 будут осуществлять движение следующим образом:
Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Леонова – ул. Чкалова – пр. 25 Октября - далее по маршруту.
В обратном направлении: по маршруту следования - пр. 25 Октября - ул. Чкалова - Варшавский вокзал.
Автобусы по маршруту № 535 будут осуществлять движение следующим образом:
Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. Леонова – ул. Володарского – ул. Радищева – далее по маршруту.
В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Радищева – ул. Урицкого - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал.
Временные трассы городских маршрутов №№ 7, 21, 22, 27, 28, 29 с 19.08.2023:
- маршрут №7:
- Варшавский вокзал, ул. Карла Маркса, ул. Леонова, ул. Володарского, ул. 7 Армии, пр. 25 Октября, далее по маршруту,
-мкр. Мариенбург, по маршруту до ул. 7 Армии, ул. Урицкого, ул. Карла Маркса, Варшавский вокзал;
- маршрут №21:
- ТРК «Кубус», пр. 25 Октября, ул. Чкалова, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Карла Маркса, заезд на Варшавский вокзал, ул. Чкалова, пр. 25 Октября, ул. Киевская, мкр. Аэродром,
- мкр. Аэродром, ул. Киевская, пр. 25 Октября, ул. Чкалова, заезд на Варшавский вокзал, ул. Карла Маркса, ул. Леонова, ул. Володарского, ул. 7 Армии, ул. Карла Маркса, ул. Гагарина, пр. 25 Октября, ТРК «Кубус»;
- маршрут №22:
- Варшавский вокзал, ул. Карла Маркса, ул. Леонова, ул. Володарского, ул. 7 Армии, пр. 25 Октября, ул. Киевская, мкр. Аэродром,
- мкр. Аэродром, ул. Киевская, пр. 25 Октября, ул. 7 Армии, ул. Урицкого, ул. Карла Маркса, Варшавский вокзал;
- маршрут №27:
- Варшавский вокзал, ул. Карла Маркса, ул. Леонова, ул. Володарского, ул. 7 Армии, ул. Карла Маркса, ул. Гагарина, ул. Академика Константинова, ул. Крупской, ул. Рощинская, Ингербургские ворота,
- Ингербургские ворота, ул. Рощинская, ул. Крупской, ул. Академика Константинова, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. 7 Армии, ул. Урицкого, ул. Карла Маркса, Варшавский вокзал;
- маршрут №28:
- ул. Достоевского, ул. Володарского, ул. 7 Армии, пр. 25 Октября, по маршруту до мкр. Мариенбург,
- мкр. Мариенбург, по маршруту, пр. 25 Октября, ул. 7 Армии, ул. Урицкого, ул. Володарского, ул. Достоевского;
- маршрут №29:
- Варшавский вокзал, ул. Карла Маркса, ул. Леонова, ул. Володарского, ул. Радищева, ул. Чехова, ул. Рощинская, НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ);
- НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ), ул. Рощинская, ул. Чехова, ул. Радищева, ул. Урицкого, ул. Карла Маркса, Варшавский вокзал.