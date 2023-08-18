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В Гатчине частично перекроют для движения улицу Достоевского

В связи с производством ремонтных работ с 19 августа 2023 года до окончания работ будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Достоевского - от ул. Красной до ул. Карла Маркса (в том числе перекрёстки).

Рубрики:  Дороги

Движение по ул. Леонова и ул. Карла Маркса (от ул. Гагарина до ул. Радищева) станет двухсторонним.

Приносим извинения за временные неудобства!  