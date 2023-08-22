На маршруте № 100 и № 631 Гатчина – СПб вновь новый маршрут
Во избежание ДТП и заторов по ул. Леонова в Гатчине принято решение вновь изменить движение общественного транспорта.
Рубрики: Общество
Движение общественного транспорта по маршруту К-100-ГАТ и маршрута 631 будет осуществляться следующим образом:
- Варшавский вокзал – ул. Чкалова – пр. 25 Октября - далее по маршруту.
- В обратном направлении: по маршруту следования - пр. 25 Октября - ул. Чкалова - Варшавский вокзал.
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