Дорогу на ПИЯФ закатывают в асфальт

…Долгожданный ремонт подъезда к Гатчине через Орлову рощу – от Рощинской улицы до Красносельского шоссе начался 31 июля. Дорожники сняли разрушенный асфальт согласно дефектовке, уложили выравнивающий слой, и сегодня уже ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На дороге задействовано три катка, один асфальтоукладчик и 11 самосвалов, которые возят бетон с Волхонского шоссе.

- Мы приступили к завершающему этапу работ в минувшую пятницу, – рассказывает представитель подрядчика ООО «ДСК Регион» Дмитрий Комков. – Очистили дорогу после фрезерования, срезали завышенную обочину, подготовили полотно для укладки и в субботу начали работы по устройству асфальта. Во вторник работали допоздна, чтобы не создавать неудобства жителям Гатчины и открыть проезд на ПИЯФ. Сегодня закончим верхний слой и завтра по дороге уже можно будет ездить, но движение будет ограничено – начнутся работы по устройству обочины и уборке мусора.

…Сейчас движение на участке от перекрестка улиц Рощинской и Крупской до ПИЯФ перекрыто – укладывается асфальт. Отрезок от ПИЯФ до Красносельского шоссе готов. Как рассказал Дмитрий Комков, обочина будет не менее метра шириной, в щебеночно-песочном исполнении. Ширина дороги осталась прежней – семь метров, на виражах – до восьми. Через неделю все ремонтные работы будут завершены.