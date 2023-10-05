Сбер запустил всероссийскую программу бесплатной замены кредиток

В Сбере стартовала масштабная программа перевыпуска кредитных карт. Воспользоваться ею могут 10 млн держателей кредитных карт Сбера с беспроцентным периодом 50 дней — после перевыпуска он составит 120 дней.

Клиенты смогут перевыпустить свою старую кредитную карту на новую со 120 днями беспроцентного периода абсолютно бесплатно. Процентная ставка, лимиты, программа лояльности и тарифы не изменятся. Досрочно гасить задолженность или закрывать счёт не придётся. Новая карта будет выпущена в стильном дизайне, на платежной системе «Мир».

Чтобы перевыпустить кредитку, нужно зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать карту для перевыпуска, зайти в «Настройки» и нажать «Перевыпустить» (причину можно указать любую). Активировать карту можно здесь же в мобильном приложении и после этого начать ею пользоваться еще до получения пластика, который можно получить в выбранном клиентом отделении банка.

Благодаря перевыпуску клиенты Сбера могут сделать старую кредитную карту такой же выгодной, как новая Кредитная СберКарта.

Кредитный лимит — до 1 млн рублей, справка о доходе не нужна. За покупки по карте начисляются бонусы СберСпасибо, которые обмениваются на рубли или скидку до 99% у партнёров банка.