Медали «Тыл – Фронту» вручены гатчинцам

Свой визит в Гатчинский район гости начали с возложения цветов к мемориалу мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

В администрации Гатчинского района прошла официальная встреча с руководителями поселений. Гостей тепло приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. В мероприятии также участвовали депутат Госдумы Сергей Петров и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Прозвучали слова искренней благодарности ко всем неравнодушным гатчинцам, которые не на словах, а на деле оказывают помощь участникам СВО.

Руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко и главы администраций поселений Гатчинского района были награждены благодарностями от командования войсковой части, которая защищает, в частности, Горловку, - «за активную работу и оказание помощи в реализации мероприятий по демилитаризации, искоренению нацизма и ликвидации объединений националистов братской Украины».

Медалью «Тыл – Фронту» Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов» награждены глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, заместитель главы администрации Александр Супренок, глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко и глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко.

На память о теплой встрече гостям из Енакиево вручили фирменные сувениры – гатчинские валенки.

Также в этот день гости побывали на экскурсии в Гатчинском дворце.

Татьяна Можаева