Медали «Тыл – Фронту» вручены гатчинцам
Сегодня с рабочим визитом Гатчинский район посетили представитель губернатора Ленинградской области в городе Енакиево Донецкой Народной Республики Алексей Брицун и заместитель командира 132-й отдельной мотострелковой бригады по боевой подготовке, полковник Алексей Кузовлев.
Свой визит в Гатчинский район гости начали с возложения цветов к мемориалу мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
В администрации Гатчинского района прошла официальная встреча с руководителями поселений. Гостей тепло приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. В мероприятии также участвовали депутат Госдумы Сергей Петров и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.
Прозвучали слова искренней благодарности ко всем неравнодушным гатчинцам, которые не на словах, а на деле оказывают помощь участникам СВО.
Руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко и главы администраций поселений Гатчинского района были награждены благодарностями от командования войсковой части, которая защищает, в частности, Горловку, - «за активную работу и оказание помощи в реализации мероприятий по демилитаризации, искоренению нацизма и ликвидации объединений националистов братской Украины».
Медалью «Тыл – Фронту» Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов» награждены глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, заместитель главы администрации Александр Супренок, глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко и глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко.
На память о теплой встрече гостям из Енакиево вручили фирменные сувениры – гатчинские валенки.
Также в этот день гости побывали на экскурсии в Гатчинском дворце.
Татьяна Можаева