Битва за Берлин: последние дни Третьего рейха

- К сожалению, человеческая память способна очень быстро забывать многое, - так начал разговор со своими слушателями Игорь Смирнов. - Кто бы мог подумать, что на нашем веку, на веку людей, которые прожили всю свою жизнь без войны, вдруг окажется, что фашизм снова поднял голову, и не только в одной стране. Наша сегодняшняя тема — конец Третьего рейха. Тема сложная, тем более что мы посмотрим на нее сегодня не только нашими глазами, но и глазами немцев. Поговорим о том, как они это переживали изнутри, как они это чувствовали. Вернемся в апрель 1945 года, в начало штурма Берлина.

К концу января — началу февраля 1945 года советские войска вышли к Одеру и захватили на его левом берегу ряд плацдармов. Это наступление было стремительным, однако в этом месте оно значительно затормозилось. Путь отсюда до Берлина составлял около 70 км, но наша армия смогла пройти его только за три месяца.

Прорваться к Берлину было очень сложно — укрепления вокруг столицы Рейха были колоссальными: мощные бетонные сооружения, новейшее оружие, но самое главное — практически недоступные Зееловские высоты. На эти высоты наши войска потратили двое суток. Линию фашистской обороны помогли прорвать специально разработанные мощные прожекторы и наши знаменитые «катюши», которым немцы не могли противостоять. Немецкие солдаты были деморализованы.

Как же встречало немецкое население наших освободителей? Оно было совершенно запугано постоянно оглашаемой по радио Геббельсом перспективой. Самым жутким русским словом для немцев стала Сибирь. Немцы дрались за каждую деревню, каждый клочок земли, за каждый дом — настолько они были преданы Гитлеру. Это неудивительно — к этому времени оппозиция в Германии была полностью уничтожена. Остались только самые преданные фашистскому режиму — и взрослые, и дети. Подростков учили использовать против нашей военной техники мощные фаустпатроны. Техника горела, и прошло немало времени, чтобы наши военные инженеры научились укреплять танки защитной металлической решеткой.

Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин, или Берлинская стратегическая наступательная операция, которая проводилась 23 дня — с 16 апреля до 8 мая 1945 года. Участие в ней приняли армии трёх советских фронтов — 1-го Белорусского (под командованием Г.К. Жукова), 2-го Белорусского (под командованием К.К. Рокоссовского) и 1-го Украинского (под командованием И.С. Конева).

Ликвидация Берлинской группировки противника в городе продолжалась до 2 мая. Штурмом приходилось брать каждую улицу и дом. 29 апреля начались бои за рейхстаг, которые продолжались до утра 1 мая.

Перед штурмом рейхстага дивизиям 3-й Ударной армии были вручены девять Красных знамен, специально изготовленных по типу Государственного флага СССР. Они, как правило, вручались штурмовым группам, которые шли в бой с главной задачей — прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Победы. В их числе был флаг, ставший знаменем победы - штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии.

30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством в бункере рейхсканцелярии. Его труп сожгли во дворе рейхсканцелярии. 1 мая в Берлине покончили с собой Геббельс и его жена, предварительно умертвив своих шестерых детей. Около 3-х часов ночи 1 мая над рейхстагом развернулось и затрепетало красное полотнище Знамени Победы. Его водрузили разведчики 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария, лейтенант А.П. Берест.

9 мая в 0:43 по московскому времени немецкие генералы подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Блестяще проведенная операция, подкрепленная мужеством советских солдат и офицеров, привела к закономерному итогу — к Великой Победе.

Потери Советской армии в битве за Берлин были огромны — более 350 тысяч человек, из них 80 тысяч — безвозвратные. Также советские войска потеряли 2156 танков и самоходно-артиллерийских установок, 1220 орудий и минометов, 527 самолетов.

Игорь Смирнов рассказал о судьбе захоронений советских воинов в Германии. В этой стране насчитывается порядка 3600 захоронений советских солдат, военнопленных, узников концлагерей, погибших во время Второй мировой войны. Некоторые из этих братских кладбищ превратились в большие мемориальные комплексы. Только в одном Берлине расположены три крупных мемориала.

Первым из них стал мемориал павшим советским воинам в парке Тиргартен в западном Берлине - он появился в ноябре 1945 года. Здесь захоронено 2000–2500 погибших.

В 1949 году, в память о павших солдатах Красной армии, был открыт советский военный мемориал в Трептов-парке в восточной части Берлина – самый крупный за пределами бывшего Советского Союза. В центре комплекса, на кургане с мавзолеем, стоит знаменитая скульптура Евгения Вучетича – попирающий осколки свастики воин-освободитель со спасенной девочкой на руках. На этой территории покоятся 7200 тысяч советских воинов, погибших в боях за Берлин.

Еще одно кладбище-памятник воинам Советской армии - мемориальный комплекс в парке Щёнхольцер-Хайде, возведенный в 1947–1949 гг. Там, на восьми полях, захоронены 13200 человек. В центре мемориального комплекса установлен обелиск, а перед ним – фигура Родины-матери. В 2013 году кладбище было открыто заново после реконструкции.

Средства на сохранение и содержание этих мемориальных комплексов выделяются из федерального бюджета Германии. Такое обязательство немецкая сторона взяла на себя в договоре, подписанном в 1990 году. К сожалению, в последние десятилетия отношение местного населения к этим памятникам изменилось, вплоть до случаев осквернения мемориалов.

Тем не менее, каждый год 9 мая сотни русскоязычных жителей Берлина приходят в эти памятные места, чтобы возложить цветы к мемориалам, отдавая дань памяти павшим русским воинам...

Юлия Лысанюк