Этих дней не смолкнет слава

Школа – хранитель памяти

С раннего утра Заневское городское поселение закрыло облаками, кропил дождь. Город Кудрово как будто морщился от непогоды. Однако в Центре образования «Кудрово» было светло и комфортно – не зря это учебное заведение считается одним из самых современных на Северо-Западе России. Дети здесь погружаются в исследовательскую деятельность, занимаются разработкой проектов, изучают суперсовременные технологии.

Центр образования настолько большой, что в нём есть свои площади и улицы. Стены учреждения украшены крылатыми фразами классиков русской литературы, а в одном из коридоров гостей встречает бюст Александра Сергеевича Пушкина. Несмотря на статус технопарка, в школе уделяют особое внимание культурному просвещению ребят и их патриотическому воспитанию.

Для сохранения памяти о Великой Отечественной войне в Центре образования был создан музей блокады Ленинграда. Все макеты и диорамы исторических сражений в его стенах сделаны самими школьниками. Чтобы обеспечить достоверность артефактов, ребята вместе с учителями выезжали на места боёв и читали специальную литературу.

– Учителя, дети и родители своими руками создавали диораму боевых действий операции «Искра», модель легендарной полуторки, курсировавшей по спасительному ладожскому маршруту, – рассказал губернатору директор Центра образования «Кудрово» Игорь Соловьёв. – В результате было создано пространство, где каждый может приобщиться к героическому прошлому нашей страны. Часть экспонатов составляют находки, совершённые учащимися во время раскопок – это элементы экипировки бойцов и различные артефакты того времени.

«Спасибо за сохранение памяти о наших великих предках и о нашей Великой Победе. Ленинградская земля обильно полита кровью советских солдат, и подвиг Ленинграда, его жителей и защитников бессмертен! И сегодня мы гордимся нашими ребятами, которые с оружием в руках защищают нашу Родину в зоне СВО. Победа будет за нами! Спасибо за создание музея!», — такую памятную запись оставил в книге отзывов Александр Дрозденко.

Три, два, один – пуск!

В ЦО «Кудрово» не только хранят память о победах прошлого, но и развивают технологии, которые могут укрепить обороноспособность страны в ближайшем будущем. На всю страну прославился местный Центр обучения управлением беспилотными летательными аппаратами. Туда и направился Александр Дрозденко после посещения школьного музея. По пути губернатору представили инновационную модель школьного электромобиля «Кудровер-1». Собрана машина на основе двух запатентованных изобретений.

- Это - электромобиль будущего, - рассказал «Ленинградской панораме» руководитель Детского инжинирингового центра школы-технопарка, заслуженный изобретатель Дагестана Сергей Кадиев. - Такая машина вместо обычных шин использует мотор-колеса, установленные на электроприводы — те, в свою очередь, управляются через бортовой компьютер в соответствии с командами водителя.

Тем временем в Центре обучения управлением беспилотными летательными аппаратами школьники готовились к запуску дронов и ждали главу региона. Как только Александр Юрьевич появился на пороге, начался обратный отсчёт времени.

Три, два, один – пуск! Беспилотники, как рой пчёл, с жужжанием поднялись вверх.

— Оператор БПЛА — перспективное направление не только в зоне боевых действий, — подчеркнул Александр Дрозденко. — Эта профессия востребована во многих отраслях: в промышленности, в сфере лесоавиационных работ. Ленобласть много внимания уделяет обучению работе с беспилотниками, это важно для системы образования и пользуется высоким спросом.

— На пилотов БПЛА в технопарке учатся старшеклассники, — отметил Игорь Соловьёв. – Классы оборудованы всем необходимым: симуляторами, рабочими местами сборки, ремонта и программирования БПЛА. У нас есть желание стать областным центром по беспилотному транспорту и готовить сборную региона, наших школьников к всероссийским соревнованиям.

Никто не забыт, ничто не забыто

Урок мужества «Этих дней не смолкнет слава» губернатор провёл вместе с обладателем звания «Учитель года» в России, педагогом ЦО «Кудрово», историком Павлом Гурьяновым. Александр Юрьевич рассказал о подвигах жителей Ленинградской области во время Великой Отечественной войны и напомнил о том, что Победу в противостоянии с нацизмом одержала многонациональная советская армия.

— 9 Мая мы вспоминаем о героизме наших дедов, прадедов, наших предков — всех тех, кто победил фашизм, — сказал на встрече со школьниками Александр Дрозденко. — В 1941 году ваши ровесники с минимальным числом патронов, при нехватке орудий задержали наступление немцев под Лугой. И таких примеров героизма — множество, их можно встретить в каждом уголке нашего региона.

До глубины души ребят тронул рассказ губернатора о Токтогон Алтыбасаровой из киргизского села Курменты Иссык-Кульской области, которая во время Великой Отечественной войны стала названой мамой для 160 детей-блокадников. В родной Киргизии её давно прозвали женщиной-легендой. Ребятишки ласково величали худенькую и бойкую девушку Тонечкой. А она их опекала и выхаживала. Говорят, после эвакуации в Иссык-Куль не погиб от голода ни один из доверенных ей малышей. Местные школьники снимали с себя носки и отдавали блокадникам, а старики поили кумысом, хотя у самих «семеро по лавкам» сидели. Настоящий пример единства народов в трудные для всех времена…

Сами школьники выступили перед губернатором с рассказом о героях своих семей – прадедах и прабабушках, переживших Великую Отечественную войну. Провели параллели с сегодняшними героями СВО и сошлись во мнении, что от каждого человека зависит очень многое.

— Уроки мужества воспитывают уважительное отношение к долгу и служению Отечеству, сохраняют память поколений, — говорит «Ленинградской панораме» Павел Гурьянов. — Сколько судеб было порушено в годы войны, сколько детей потеряли своих родителей. Новая поросль не должна забывать страшные уроки тех лет!

Анна Карпова