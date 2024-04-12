Навруз - самый древний праздник весны
В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области прошел ежегодный интернациональный праздник Навруз, самый древний праздник весны.
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Для гостей мероприятия выступали этнокультурные творческие коллективы, были развернуты выставки и организованы фотозоны. Если кто-то хочет поссорить друзей, он обязательно попытается посеять семена раздора, чтобы вызвать ненависть друг к другу, к культуре и традициям. И если такая ненависть рождается, значит те, кто желает зла нашему многонациональному государству, достигли своих целей. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у тех, кто хотел бы видеть распри и разногласия на национальной и религиозной почве разных народов в нашей стране. Мы вместе и в горе, и в радости. В этом наша сила.
Область дружбы. Выпуск 2.
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