Навруз - самый древний праздник весны

Для гостей мероприятия выступали этнокультурные творческие коллективы, были развернуты выставки и организованы фотозоны. Если кто-то хочет поссорить друзей, он обязательно попытается посеять семена раздора, чтобы вызвать ненависть друг к другу, к культуре и традициям. И если такая ненависть рождается, значит те, кто желает зла нашему многонациональному государству, достигли своих целей. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у тех, кто хотел бы видеть распри и разногласия на национальной и религиозной почве разных народов в нашей стране. Мы вместе и в горе, и в радости. В этом наша сила.





Область дружбы. Выпуск 2.





