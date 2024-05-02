Где отключат свет в Гатчинском районе 3 мая

В ансамбле «Росинка» действительно танцуют почти все воспитанники хореографического отделения Сиверской детской школы искусств им. И.И. Швар-ца. К каждому ребенку здесь — индивидуальный подход, позволяющий полностью раскрыть его способности. О том, как учатся, танцуют и выступают юные танцоры «Росинки», мы поговорили с руководителем ансамбля и, одновременно, хореографического отделения школы искусств Анной Ясновой.