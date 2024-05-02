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Где отключат свет в Гатчинском районе 3 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

03.05.2024 с 09:30 до 15:30

Вырицкое ГП:

д. Мины,

д. Ракитино.

 

03.05.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Большая Ивановка.

 

03.05.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

д. Сабры, ул. Круговая.

 

03.05.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево (котельная),

д. Акколово.

 

03.05.2024 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул.Парковая, Слободка.

 

03.05.2024 с 10:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово.

 

03.05.2024 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны.

 

03.05.2024 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой.