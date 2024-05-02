Где отключат свет в Гатчинском районе 3 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
03.05.2024 с 09:30 до 15:30
Вырицкое ГП:
д. Мины,
д. Ракитино.
03.05.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Большая Ивановка.
03.05.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
д. Сабры, ул. Круговая.
03.05.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево (котельная),
д. Акколово.
03.05.2024 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул.Парковая, Слободка.
03.05.2024 с 10:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово.
03.05.2024 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны.
03.05.2024 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой.
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