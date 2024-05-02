Дорожный сезон открыт

Речь идёт не только о крупных трассах между населёнными пунктами. В Ленобласти обновили подъезды к деревням и сёлам, пути следования к поликлиникам, больницам, физкультурно-оздоровительным комплексам и учреждениям культуры. В числе наиболее протяженных ремонтов — участок от Песочного до Озерков на Приморском шоссе, отрезок от Житково до станции Пальцево в Выборгском районе и участок Кириши — Глажево в Киришском районе.

В 2024 году ленинградским дорожникам предстоит обновить около 200 километров региональных дорог. Подробнее об этих планах «Ленинградская панорама» узнала в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Начало положено

В этом году работы по ремонту дорожного покрытия будут проходить на всей территории Ленинградской области. Такой масштаб связан с реализацией президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ключевая особенность нацпроекта состоит в том, что места для проведения работ выбираются на основе обращений жителей области.

— Важно, что за прошедшее время выстроена действенная система общественного контроля. Залог её эффективности — постоянный диалог с жителями. Как непосредственно в ходе встреч на самих объектах ремонта, так и через социальные сети, — отмечает председатель дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Ремонт дорожной сети уже стартовал во Всеволожском, Тосненском и Выборгском районах. Так, во Всеволожском районе техника в эти дни убирает изношенное покрытие на участках дороги между Юкками и Кузьмолово. Здесь планируют обновить три участка пути, включая путепровод над Новоприозерским шоссе. В Тосненском районе в настоящий момент разбирают старые остановки на подъезде к посёлку Войскорово. В Выборгском районе ведётся очистка полосы отвода на участке трассы между Выборгом и Приозерском.

Зачастую ленинградские дорожники сдают дорожные объекты раньше срока. Так, уже этим летом будет выполнена часть работ, изначально запланированных на 2025 год. Чтобы минимизировать возможные неудобства водителей из-за ограничений на дорогах, ремонт будут вестись по ночам там, где это позволяет местность.

Большие проекты

В Ленинградской области продолжается ряд больших дорожных строек: обход Мурино в створе Пискарёвского проспекта, новая улица в западном Мурино (от кругового перекрёстка до Ручьёвского проспекта), реконструкция Колтушского шоссе, строительство новой развязки с Мурманским шоссе в Кудрово.

Что касается мостов, то их состоянию в 47-м регионе уделяют особое внимание. В 2024 году Ленобласть отремонтирует пять таких сооружений во Всеволожском, Гатчинском, Киришском и Ломоносовском районах.

Во Всеволожском районе планируется обновить мост через Охту рядом с Энколово на трассе от Юкков до Кузьмолово. В Гатчинском районе — мост через Ижору около Ваяйлово на Павловском шоссе. У деревни Бор в Киришском районе на трассе между Зуево и Новой Ладогой отремонтируют мостовой переход через реку Оломна. Капитальный ремонт ждёт мосты через реку Воронку в Ломоносовском районе и Сосенку в Киришском районе..

— Кроме того, в этом году будут завершены работы ещё на двух мостах: через реку Чёрную на дороге между Киришами и Волховом, а также через Вуоксу на дороге между Каменногорском и Дубинино в Выборгском районе, — пояснили в дорожном комитете Ленинградской области.

Данные работы также осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники обновят элементы пролётного строения, нанесут новую гидроизоляцию, заменят асфальт, поставят новые перила и барьерное ограждение. Окончание ремонта запланировано на осень этого года.

Новые дороги – садоводствам

Не останутся без внимания дорожного комитета наши дачники и садоводы. В рамках совместной программы Ленобласти и Санкт-Петербурга в 2024 году запланирован ремонт 16 дорог, одна из которых — региональная (подъезд к деревне Посадников Остров в Киришском районе) и 15 муниципальных.

— Вместе с Санкт-Петербургом мы продолжаем обновлять подъездные дороги к садоводствам в Ленобласти. В прошлом году их было семь, в этом году — уже 16. Причем география действительно обширная: от Пикалёво до Ивангорода. Это большая совместная программа, которая даёт ощутимый результат, — рассказал глава дорожного комитета Денис Седов.

Кроме того, в 47-м регионе уже больше 10 лет работает программа помощи в осуществлении ремонта и строительства местных дорог. Если муниципалитет берёт на баланс бесхозную дорогу, то в дальнейшем может подать заявку и получить субсидию из дорожного фонда Ленобласти для её ремонта. Работа с «бесхозными» дорогами продолжится и дальше.

Помощь Енакиево

Восстановление подшефного Енакиево в Донецкой народной республике не обходится без участия ленинградских дорожников. Они заняты ремонтом местных дорог с первого дня шефской программы. В 2022-м году в Енакиево успешно прошла реконструкция четырёх улиц, а в 2023-м наши специалисты отремонтировали девять улиц, уложили 101 000 квадратных метров асфальта, установили 29 новых автобусных остановок, 65 светильников и 508 дорожных знаков. Говорят, что прямо во время укладки асфальта к рабочим подходили местные жители, чтобы высказать свою благодарность за помощь городу, пострадавшему от вражеской агрессии.

— В 2024 и 2025 годах дорожники приведут в порядок ещё шесть улиц. Кроме того, Ленобластью был построен, смонтирован и запущен в 2024 году новый асфальтобетонный завод. АБЗ – первый крупный объект в Енакиево, совместно реализованный 47-м регионом и администрацией города, — добавили в дорожном комитете Ленинградской области.

Производительность завода – 120 тонн горячей смеси в час. Асфальтобетон с нового завода будет использоваться для дорожных ремонтов и обслуживания городских улиц Енакиево.

Что касается качества, то оно находится на постоянном контроле у наших дорожников – будь то работы на крупной магистрали, дорога в прифронтовом городе или же простой подъезд к небольшому садоводству.

Ксения Бондаренко

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области





Ленинградцы могут обратиться в комитет по дорожному хозяйству Ленобласти через ВКонтакте (vk.com/bkadleningrad) или Telegram (t.me/dorogi_47).