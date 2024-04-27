Генеральная уборка

27 апреля сотрудники администрации Гатчинского района и структурных подразделений, предприятий и учреждений вышли на уборку. Каждый коллектив убирал свой участок. Например, коллектив «Водоканала» г. Гатчины традиционно убирал Красносельское шоссе. Комитет образования приводил в порядок прилегающую территорию на проспекте 25 Октября, 18 и в Солнечном переулке. Бульвар Науки достался комитету по опеке и попечительству и административной комиссии, улицу Крупской возле гостиницы «Академической» убирал комитет финансов и отдел экономики. И так далее: город Гатчину поделили на 47 территорий, на которых работали, в общей сложности, около семисот человек. Для проведения субботника за всеми учреждениями культуры, образования, спорта были закреплены конкретные адреса.

Многие гатчинские организации по собственному почину вышли на уборку дорожной сети и тротуаров. В частности, на субботнике на улице Чехова были замечены сотрудники завода железобетонных изделий «Баррикада». Дом сестринского ухода «Родные люди» наводил порядок на улице Достоевского.

Сотрудники Гатчинской клинической межрайонной больницы активно включились в процесс субботника и вычистили всю территорию больницы, общественные территории, двор на улице Горького в окрестностях тубдиспансера. Порядок был наведен и на площадке для сан-авиации.

Заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок отметил не только дружную работу трудовых коллективов, но и активность жителей. По примерным подсчетам, 27 апреля на субботник вышло около пятисот человек: люди убирали дворы, придомовые территории, лесопарковую зону.

Как заметили сотрудники ЖКХ, две самые проблемные «мусорные» точки в Гатчине – это так называемый «правительственный квартал» на Чкалова и улица 120-й Гатчинской дивизии в Мариенбурге, откуда только во время субботника было вывезено порядка 150 кубометров мусора. С ул. Чкалова вывезли мусор и старую сломанную мебель из шести домов, которые планируются к передаче в собственность Ленинградской области. Весь хлам был вытащен на газоны и вывезен – более 250 кубов.

Мусор с улиц, подъездных дорог к городу, с Соборной вывозили до конца рабочего дня. Без учета дворовых территорий объем вывезенного превысил 600 кубометров.

Как рассказал Александр Супренок, весь собранный за субботник мусор вывозят на полигон «Новый Свет-Эко»:

- В рамках месячника по уборке территорий заключен официальный договор, получены образцы накладных, которые четко регламентируют утилизацию и размещение отходов. Кроме того, проводятся работы по сбору и утилизации шин.

Также во время субботника силами общественности, волонтеров, специалистов УБДХ, спорткомитета и других организаций приводятся в порядок памятники и воинские захоронения. Так, 27 апреля представители Леноблизбиркома наводили порядок на Корпиковском шоссе у памятника летчикам, сотрудники «Тихой обители» убирались на мемориале на ул. Солодухина. Всего на территории Гатчины 34 памятных места, которые после зимы надо приводить в порядок, и процесс уборки будет продолжен: месячник благоустройства продлится до 13 мая.

Александр Супренок призвал всех гатчинцев присоединяться к уборке:

- Мы благодарим активных жителей и работников предприятий, наводивших чистоту в Гатчине и районе. Очень надеемся, что к Дню Победы мы общими усилиями завершим начатое, и столица Ленинградской области будет не только праздничной и красивой, но и чистой. Администрация, служба ЖКХ предоставят инструмент, мешки, обеспечат вывоз мусора. Задача участников субботника – убрать все, что не красит наш город и не делает чести его жителям.

Екатерина Дзюба