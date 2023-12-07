Мемориал в Гатчинском районе откроют к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Как рассказал журналистам заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, совещания по поводу строительства мемориала проводятся еженедельно в режиме видеоконференцсвязи.

На выездном совещании на объекте строительства присутствовали все структуры, задействованные в создании комплекса.

- Мы убедились, что монтаж главного монумента идет по графику – сказал Николай Овсиенко. – Это непростая инженерная задача. Общая высота фигуры вместе с постаментом – 47 метров, монтаж ведется с помощью башенного крана – другой возможности нет. Мы в графике. До конца года все строительные работы на объекте будут завершены. Все коммуникации уже функционируют: водоснабжение, водоотведение, электричество, газ – все подведено, слаботочные сети проложены, в чем мы и убедились. Уверенность в том, что объект будет сдан в срок, 100-процентная. 27 января – в день 80-летия полного снятия блокады – предполагается торжественное открытие мемориала.

- Это будет один из самых великих монументов в стране. Это понимаешь по эмоциям, которые даже сейчас, на стадии строительства, переживаешь, проходя вдоль скульптур, у каждой из которых есть своя история, — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Напомним, что с инициативой создания Мемориального комплекса «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны», в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

В основе мемориала – стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми (скульптор Андрей Коробцов, архитектор Константин Фомин). Особенностью памятника станут скульптурные композиции (барельефы), созданные на основе историй реальных людей и фотографий, предоставленных регионами России — почти полторы сотни изображений.

Фото Екатерины Дзюба