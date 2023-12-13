Медали «Канку»
В Петербурге 3 декабря состоялось Первенство Союза киокусин Будо каратэ по кумитэ, в котором приняла участие команда молодых спортсменов Гатчинского спортклуба «Канку».
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Все спортсмены вернулись с наградами, хотя бои проводились в абсолютной весовой категории (без учёта веса), дети делились только по возрастам.
В результате Дмитрий Пелевин стал победителем в категории «7 лет», Семён Романов завоевал 2 место среди 9-летних, Олег Шишенин занял 3 место в возрастной группе «10 лет», а 8-летний Дмитрий Чузлов получил приз «За волю к победе».
Руководство клуба, спортсмены и их родители выражают благодарность директору Гатчинской школы № 9 Нине Сергеевне Ковалевой за помощь в работе спортивного клуба «Канку» и развитии детско-юношеского спорта в г. Гатчине.
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