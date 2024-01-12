Надежды ленинградского спорта

– Даже в эпоху санкций у Ленобласти получается проводить международные соревнования. Чем можем похвастаться в этом году?

– В соответствии с календарным планом в Ленинградской области в 2023 году проведено более 1000 физкультурных и спортивных мероприятий. Наиболее значимые среди них – конечно, крупные всероссийские и международные соревнования. Мы можем вспомнить и Чемпионат Европы по городошному спорту в Приозерске, и Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру в Энколово Всеволожского района. Знаковыми событиями стали международный турнир по индорхоккею «Кубок Содружества - Гатчинская осень» в Гатчине, Чемпионат России по автомобильному спорту «Баха «Россия-Северный лес» в Приозерском районе.

Всё это показывает, что Россия и Ленинградская область остаются частью мирового спорта, вопреки всем существующим ограничениям.

– А как в течение года выступали на всероссийском и международном уровнях наши атлеты?

– На международных соревнованиях спортсменами Ленинградской области по итогам 2023 года завоевано 42 медали. Среди них – 14 золотых, 21 серебряная, 7 бронзовых. Достойные результаты показали ленинградцы на всероссийских соревнованиях – 239 медалей, в том числе – 72 золотых, 79 серебряных, 88 бронзовых.

Особого внимания заслуживают победы и призовые места наших спортсменов на чемпионатах мира и Европы по спорту слепых, Кубке мира и Первенстве Европы по шашкам, на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ.

– В каких вида спорта наш регион особенно силён сегодня? Какие виды вы бы назвали перспективными?

– Конечно, в нашем регионе есть свои исторические традиции развития спорта высших достижений. Проявляются они, в том числе, в представительстве наших атлетов от Ленинградской области в составах спортивных сборных команд Российской-Федерации, в их победах на тех или иных соревнованиях международного и всероссийского уровня. Исходя из этого Минспортом России определены следующие базовые виды спорта: бадминтон, водное поло, волейбол, горнолыжный спорт, дзюдо, настольный теннис, плавание, синхронное плавание, спортивное ориентирование, тхэквондо, фристайл, футбол.

Разумеется, вся палитра видов спорта этим списком не ограничена. Активную работу по популяризации физической культуры и здорового образа жизни, развитию видов спорта ведут 102 аккредитованных региональных федерации по 105 видам спорта.

– Как в регионе построена подготовка профессиональных спортсменов – с детских лет и до включения в состав национальных сборных?

– Подготовка профессиональных спортсменов начинается со спортивных школ, где учебно-тренировочный процесс организован по программам спортивной подготовки, разработанным в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по соответствующим видам спорта, далее спортсмены сборных команд Ленинградской области проходят подготовку в Центре спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области. И в этом вопросе нам есть кем гордиться. Ведь сегодня Ленинградскую область в составах сборных команд Российской Федерации представляют 255 спортсменов по 69 видам спорта.

– Много ли в регионе атлетов с олимпийскими перспективами?

– Если говорить о зимних видах спорта, то это 7 спортсменов. В санном спорте – Павличенко Семен, Горбацевич Александр в дисциплине одноместные сани. Во фристайле – Шерина Наталья, дисциплина ски-кросс. В горнолыжном спорте Жаркова Александра, Ястремскайте Эмили, Бубенин Виктор, Рыбаков Дмитрий.

Серьёзная «команда» атлетов подобралась у нас и по летним видам. Гребнев Максим в настольном теннисе, Осокина Злата в спортивной гимнастике, Ермаченкова Татьяна в лёгкой атлетике – прыжки в высоту, Гужиев Егор в фехтовании. Кроме того – Колесниченко Светлана в синхронном плавании и Власов Александр в велосипедном спорте.

В игровых видах спорта выделяются наши волейболисты – блокирующий игрок команды Суперлиги «Динамо – Ленинградская область» Фёдоров Михаил, а также игроки молодёжной команды «Динамо» Лапин Артём и Логинов Алексей. В водном полосе – наши девушки Прокофьева Екатерина, Рыжкова Дарья, Рысьева Татьяна, Шигина Ксения.

– Вклад каких районов в подготовку спортсменов можно отметить особенно?

– С учетом спортивных традиций, спортивной инфраструктуры можно отметить особенно следующие районы, внесшие определённый вклад в подготовку спортсменов по отдельным видам спорта Выборгский район - велоспорт, Киришский район - водное поло, Тосненский район – дзюдо, Гатчинский район – настольный теннис.

– Как идёт работа с массовым спортом и физкультурой? Какие проекты по популяризации здорового образа жизни реализованы в этом году?

– Это и всероссийские массовые соревнования, такие как «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», полумарафон «Забег. РФ», всемирный день велосипедиста. Традиционные забеги, в том числе Гатчинский полумарафон, легкоатлетический пробег «Дорога жизни», посвященный 79-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, марафон «Земля спорта». Фестивали и спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

– Получается, всё большую популярность обретают бег и лёгкая атлетика?

– Действительно, лёгкая атлетика сегодня – один из наиболее массовых и популярных видов спорта. В 47-м регионе этим видом спорта занимаются около 20 тысяч человек.

Ленинградская область поддерживает это направление. В целях развития лёгкой атлетики в 2023 году завершается реконструкция стадиона «Спартак» в Гатчине, в 2024 году планируется капитальный ремонт стадиона «Авангард» в Выборге.

– Какие ещё «спортивные» стройки вы бы отметили?

– За период 2012-2022 гг. на территории Ленинградской области построены 18 ФОКов, 6 крытых катков и ледовых арен, 10 бассейнов, 213 спортивных площадок и стадионов в городских и сельских поселениях. В 2023 году распахнули свои двери и открылись для населения физкультурно-оздоровительные в Сертолово, Каменногорске и Гатчине.

В ближайшее время будут сданы биатлонно-лыжный комплекс «Шапки», ФОК с плавательным бассейном во Всеволожске, реконструкция стадиона «Спартак», крытая ледовая арена в Волхове, спортивный комплекс в Токсово, тренировочная площадка в Рощино, ледовая арена во Всеволожске.

Отмечу, что все спортивные объекты оборудованы для доступа инвалидов, в регионе также предусмотрены скидки для занятий спортом людям с ограниченными возможностями здоровья.

– Какие планы у областного спорта на 2024 год?

– Безусловно, в 2024 году сильнейшие спортсмены Ленинградской области планируют участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, таких как II Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы, Игры Дружбы.

В долгосрочной перспективе спорт будет развиваться в соответствии с государственной программой Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», которая разработана на период до 2030 года. Целью программы является увеличение доли граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ленинградской области до 70 % к 2030 году в 47-м регионе.

Беседовал Стас Бутенко

Фото: Комитет по физической культуре и спорту ЛО

Победители и призёры международных соревнований-2023:

Чемпионат мира по спорту слепых (шашки-100) – Викторина Архипова, серебряная медаль

Чемпионат мира по всестилевому каратэ – Вера Жумаева, серебряная медаль

Чемпионат Европы по спорту слепых (шашки-64) – Викторина Архипова 2 золотые медали, Александр Зорин серебряная медаль

Кубок мира по шашкам – Иван Дьяченко 1 золотая, 1 серебряная медаль (Дьяченко Иван), Мажит Саршаев, серебряная медаль

Первенство мира по всестилевому каратэ среди юниоров и юниорок – Николай Донгузов, Игорь Кутузов, Иван Сидоров, Елизавета Штанухина серебряные медали, Мария Черногова бронзовая медаль

Первенство Европы по шашкам среди юниоров (до 20 лет) – Иван Дьяченко, 2 серебряные медали, 1 бронзовая медаль