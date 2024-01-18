«...А восемнадцатое января история уже вписала золотом в страницы своего календаря»: в этих строках Веры Инбер речь идёт об одном из самых значимых событий Великой Отечественной войны — о дне, когда была прорвана блокада Ленинграда.

Важность этого события трудно переоценить, ведь окруженные фашистами люди практически были обречены на голодную смерть. И вот, 18 января 1943 года, был положен конец мучительным 900 блокадным дням. Этот день запечатлел в себе не только победоносное окончание тяжелейшего испытания для города-героя Ленинграда, но и вечный подвиг обычных людей, ленинградцев, противостоявших лишениям и смертельной угрозе на протяжении долгих месяцев и лет.

Ежегодно в этот день жители Гатчины и члены гатчинского общества жителей блокадного Ленинграда приходят к гранитному валуну, водружённому у Центра творчества юных. На нём установлена памятная доска со словами: «Тем, кто выжил в блокадном Ленинграде, и кого судьба привела в Гатчину».

Вот и сегодня, 18 января 2024 года, сюда пришли люди — и пожилые, и молодые, чтобы склонить голову перед подвигом ленинградцев. Это памятник как тем, кто не дожил до сегодняшнего дня, так и тем, кто сейчас с нами и кто еще долго будет вспоминать героический подвиг ленинградцев, передавая подрастающему поколению память о страшных днях блокады.

После небольшого митинга и минуты молчания участники встречи возложили живые цветы к подножию памятника. Низкий поклон героям – защитникам Ленинграда!

Юлия Лысанюк