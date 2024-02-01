Гатчина: дайджест культурных событий с 1 по 7 февраля

Гатчина театральная

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) представит несколько постановок для взрослых и детей.

3 февраля в 12.00 начнётся детский спектакль «Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову» (0+). В этот же день в 18.00 театр покажет премьерный спектакль-водевиль по произведениям А.П. Чехова («Медведь», «Предложение», «Юбилей»). 4 февраля в 17.00 начнётся спектакль «Банан» (16+).

В Центре творчества юных 4 февраля в 12.00 артисты Гатчинского ТЮЗа покажут спектакль«Снегурочка» (0+) (Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-290).

Гатчина выставочная

2 февраля в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, д.15а, т. 71-610) откроется выставка деревянной скульптуры «Химия творчества» (резьба по наростам на деревьях) Автор работ - доктор химических наук, профессор Игорь Юдин (0+).

Также в библиотеке продолжает работать экспозиция «Милые безделушки...», в которой представлены интерьерные произведения ручного творчества гатчинских мастериц Татьяны Мишиной и Натальи Ерёменко (6+).

С 5 февраля в библиотеке им. А.С Пушкина можно будет ознакомиться с выставкой-вернисажем оцифрованных картин из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина «Моя родословная» (12+).

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) 3 февраля в 13.00 - открытие юбилейной выставки гатчинского художника Геннадия Садомовского (12+). В медиатеке можно увидеть выставку натюрмортов «Разговор вещей» Ивана Радюкевича (6+).

В Доме художника открылась юбилейная выставка «Виражи вдохновения» художника Юрия Чудновского (живопись, графика). Адрес: Гатчина, ул. Урицкого, 25 (вт-сб с 14 до 19 часов).

В Духовно-просветительском центре Покровского собора (Гатчина, ул. Красная, 1б) открылась выставка акварелей «Наш край» Валентины Филипповой (6+).

В малом выставочном зале музея города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) представлены зимние акварели гатчинской художницы Елены Зыковой (выставка «В ожидании чуда», 0+).

Гатчина музыкальная

7 февраля в 19.00 в Гатчинском городском Доме культуры начнётся концерт «С песней по жизни». Участие в нём примут руководитель центра «Русская гармонь» Александр Ганичев (г. Москва); певица Светлана Калачёва (г. Москва); народный гармонист России Алексей Мазуров (Тверская область). Цена билета 500 рублей (12+).

Гатчина познавательная

3 февраля в 13.00 в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна начнётся лекция «Пейзаж в картинах великих русских художников». Лектор Татьяна Александрова (Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов) (12+)

4 февраля в 12.00 в «Купринке» откроется «Игротека в библиотеке: настольные ролевые игры» (по предварительной записи).

Большую познавательную программу для юных гатчинцев представляет детская библиотека (ул. Хохлова, 16, т. 3-20-23). С 1 по 29 февраля здесь будут проходить Дни книгодарения в библиотеке «Я дарю тебе книгу» (0+).

2 февраля в 14.00 в детской библиотеке состоится премьера книги «Азбука блокадного Ленинграда». Книгу представит автор, поэт, прозаик, журналист, член союза писателей России Евгений Лукин (6+).

3 февраля в 11.00 здесь пройдёт мастер-класс по бумагопластике «Птица счастья» (РЦДТ, 6+). В этот же день, но в 15.00 здесь пройдёт встреча с юными читателями «Самый лучший возраст», на которой будут обсуждать книги И. Зартайской (по записи, 6+).

Также в детской библиотеке можно увидеть несколько экспозиций детских работ: выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9 «Холод спорту не помеха»; выставка рисунков учащихся студии «Диалог-АРТ» «Лес - его жизнь».

В библиотеке-филиале №1 (Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 1, т. 276-88) представлена выставка детских рисунков «Завьюжила метель».

Гатчина кинематографическая

5 февраля в 9.30 в киноконцертном зале «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16) начнётся благотворительный сеанс для людей старшего поколения: покажут фильм «Опекун» (СССР, комедия, 12+).

Среди других кинофильмов, которые можно увидеть в киноконцертном зале «Победа» в ближайшие выходные - «Миграция» (Канада/США/Франция, мультфильм/семейный/приключения, 6+); «Аквамен и потерянное царство» (США, фэнтези/приключения, 14+); «Воздух» (Россия, военная драма, 16+), «Мастер и Маргарита» (Россия, драма/фэнтези, 18+).