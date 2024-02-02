Имидж региона притягивает бизнес

Формула успеха

Экономика измеряется цифрами – килограммами, тоннами, баррелями, индексами. Согласно сухим статданным, вложения в основной капитал Ленинградской области за девять месяцев 2023 года составили 112,9% и оцениваются в 421.5 млрд рублей. Это примерно на 49 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года.

У формулы успеха Ленинградской области много составляющих. Среди них и особое географическое положение, включающее прямой выход к морю, и эффективное сотрудничество с Санкт-Петербургом в рамках единой агломерации. Но, пожалуй, главная разгадка секрета – в создании особых экономических зон, наличии четких инвестиционных проектов и системы льгот.

– С каждым годом мы совершенствуем систему взаимодействия «Зелёный коридор для инвестора». Снижаем административные барьеры, сокращаем время рассмотрения обращений и сроки выдачи разрешительных документов, помогаем решать различные вопросы как на нулевом этапе реализации проекта, так и в момент возникновения сложностей, – комментирует заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Санкции – не помеха

На фоне ухода с российского рынка иностранных компаний драйвером роста стали внутренние капиталовложения. Реализация крупных проектов в условиях импортозамещения и наращивания производства отечественных товаров привела к уверенному росту показателей.

Особая роль в повышении делового имиджа 47-го региона принадлежит губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Недавно глава региона вернулся из Китая, где посетил ряд промышленных предприятий, а также встретился с председателем Китайского Совета по продвижению международной торговли Чжэнь Хунбинем. Стороны отметили взаимный интерес в укреплении экономического сотрудничества.

– Ещё год назад мы были обеспокоены громкими заявлениями наших зарубежных партнёров об уходе с рынка, – рассказал Дмитрий Ялов. – Сейчас можно сказать: то, что весной 2022 года казалось катастрофой, сегодня выглядит совсем по-другому. Мы можем констатировать, что ни одно предприятие не было ликвидировано, подавляющее большинство продолжает работать по профилю, сохраняя специалистов и технологии, работают как на внутренние, так и на внешние дружественные рынки.

На гребне конкуренции

Во что же инвестирует свои средства мир капитала? Одним из наиболее привлекательных секторов экономики считается газохимия. Показателен пример инвестпроекта компании «ФосАгро», благодаря которому в Волхове создан новый завод по производству минеральных удобрений.

Также в 47-м регионе растут показатели аграрного производства. Отрасль ставит рекорды и полностью обеспечивает продовольственную безопасность населения Ленобласти и всего Северо-Запада. Мы можем найти на полках магазинов не только привычное ленинградское молоко или зелень, но и более экзотичные продукты. Например, заманчиво выглядит будущее креветочной фермы в Колтушах и ферма клариевого сома в деревне Беседа.

Привлекает наше сельское хозяйство и крупных инвесторов из дружественных стран. Так в Тосненском районе в ближайшие годы появится производство по переработке молока – в него инвестирует крупный бизнес из Казахстана. Молокозавод будет выпускать кисломолочные продукты и мороженое, в районе также откроется около 200 рабочих мест. Новый игрок повысит уровень конкуренции на рынке – это должно положительно отразиться на отрасли в целом.

Устойчивую динамику показывает и строительный комплекс. Его объёмы за первое полугодие 2023 года слегка просели (минус 0,6%). Но даже это можно назвать чудом на фоне спада этой отрасли в России на 50%.

– Сильной стороной строительной сферы Ленинградской области стала доступность выдачи разрешений, – отмечают в правительстве. – Предприниматели отмечают небольшое количество бюрократических процедур, эффективно работают и институты для бизнеса.

Использовать свой шанс

…Конечно, не так-то просто бывает инвестировать и наладить производство в условиях рынка, когда порой невозможно прогнозировать колебания цен на энергоносители и сырьё, а также динамику спроса.

Не станем расписывать всё яркими красками. Сегодня у предпринимателей немало проблем. Однако надо признать, что за последние годы бизнес в стране стал более прозрачным, да и экономика, как уверяют российские эксперты, возвращает прежние позиции. Сами инвесторы с пониманием относятся к трудностям. Но такова природа капитала – он стремится туда, где выше прибыль. Поэтому поток инвесторов будет нарастать только по мере создания благоприятных условий и снижения рисков.

Понятное дело, сегодня бизнес выжидает и осторожничает. Но ещё в советской школе нас учили, что для капитализма характерны периодические кризисы. Однако кризис – это всегда и экзамен на прочность, после которого есть шанс выйти окрепшими. Нужно только использовать этот шанс…

– Сейчас в регионе реализуются проекты на сумму, превышающую 6 трлн рублей. Такого инвестиционного портфеля регион ещё не знал. При этом сфера инвестиционных вложений существенно изменилась. Если раньше в Ленинградскую область приходили мировые компании, ориентированные на потребительский рынок, то сейчас активно развивается портовая инфраструктура и предприятия по переработке сырья в припортовой зоне для выполнения одной из основных задач – переориентации грузов на дружественные рынки и развитие экспорта, – говорит Дмитрий Ялов.

Что касается прогнозов, то в 2024 году темпы роста экономики могут немного замедлиться в связи с высоким уровнем базы прошлого года. Но ориентированные на импортозамещение проекты будут множиться и развиваться, что напрямую отразится на жизни всей Ленинградской области.

Анна КАРПОВА

Крупные инвестпроекты 2023 года

1. Крупнейший вагоноремонтный завод компании «Новотранс» в Волосовском районе. Проектная мощность завода составляет 30 тыс. вагонов и более 36 тыс. колесных пар в год. Инвестиции составили 2,5 млрд рублей.

2. Запуск установки гидрокрекинга компанией ОАО «Новатэк-Усть-Луга». Проект реализован с целью увеличения мощности предприятия до 9 млн тонн в год перерабатываемого сырья, увеличения производства светлых нефтепродуктов, а также перевалки газового конденсата и нефтепродуктов. Общий объем инвестиций составил 20 млрд рублей.

3. Ввод первой очереди глубоководного зернового терминала «Порт Высоцкий» с объёмом инвестиций в 6 млрд рублей

4. Создание производства автоприцепов для транспортировки нефтепродуктов в Тосненском районе компанией АО «Капри».

5. Запуск завода по производству хлебобулочных изделий компанией Буше на территории Кировского района. Инвестиции – 300 млн рублей.