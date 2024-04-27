Курчатовские классы представили проекты

В Гатчинском муниципальном районе в сентябре 2023 года в двух школах в 7-х классах были открыты курчатовские классы.

Основная цель курчатовского класса - познакомить учащихся с основными принципами и достижениями современной науки. Название класса происходит от имени Игоря Курчатова, выдающегося советского ученого-физика, основателя советской атомной энергетики и Академии наук СССР. В курчатовском классе проводятся различные лабораторные работы, проекты и исследования, направленные на развитие научной мысли и творческого мышления учащихся. Здесь ученики могут самостоятельно проводить эксперименты, анализировать результаты и делать выводы.

В течение учебного года семиклассники под руководством своих учителей изучали довольно сложный материал по двум дополнительным образовательным программам: «Развитие научно-технического творчества обучающихся в сфере общего образования в области «НБИКС – природоподобных технологий» и «Развитие научно-технического творчества обучающихся в сфере общего образования в области генетических исследований и технологий». В конце года ребята подготовили свои исследовательские и прикладные проекты по самым разнообразным темам, связанным с естественными науками, которые представили на научно-практической конференции.

Защита проекта для многих семиклассников – это первый опыт представления своей научной работы. Конечно, они волновались, ведь в состав жюри вошли не только учителя физики и биологии, но и настоящие ученые из НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.

Первое место занял проект обучающихся из Гатчинской школы №2 «Определение механического, гранулометрического и химического состава почвы пришкольной территории школы №2 с целью озеленения пришкольной территории в условиях антропогенной нагрузки» (представляла проект Виктория Зубова, руководитель А.Л. Зубова). Председатель жюри С.И. Воробьев, кандидат физико-математических наук, профессор, ученый секретарь НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ дал рекомендации для дальнейшего развития проекта и выразил надежду, что он будет доведен до окончательного результата – полного озеленения территории школы.

Второе и третье место заняли проекты семиклассников курчатовского класса из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского «Оценка встречаемости соматической мутации на древесных растениях Приоратского парка» (представляли работу Евгения Мельникова и Серафима Есечкина, руководитель Е.А. Шевченко) и «Определение, в каких частях растения легче всего обнаружить крахмал с помощью йода-крахмальной реакции» (представляли работу Анна Семенова и Михаил Моденов, руководитель А.Ю. Смирнова).

В конце мая - начале июня ребята с этими проектами поедут в Москву на Межрегиональную научно-практическую конференцию, где будут представлять Ленинградскую область. Пожелаем им успехов и, конечно, победы!

Е.В. Каймакова,

старший методист Гатчинского районного методического центра