Ленобласть обеспечивает многодетные семьи автомобилями

«Настоящее счастье для Ленинградской области — когда ленинградцы заводят большие семьи. Многодетных, кстати, в регионе уже 20 918, в них воспитывается 69 679 детей.

Наша задача — продолжать поддерживать семьи. Мы сняли критерий нуждаемости и по приобретению автомобиля, и по выдаче сертификата. В 2024 году обеспечим автомобилями 17 многодетных семей.

Мы хотим показать всем, что многодетная семья в Ленинградской области — это для нас большое счастье. И это счастье мы должны помогать создавать и, конечно же, поддерживать», — сказал Александр Дрозденко.

В 2022 году в Ленинградской области автомобилями обеспечено 10 многодетных, в 2023 — 17 многодетных семей. В 2024 году также планируется обеспечить автомобилями 17 многодетных семей. Финансирование из областного бюджета в 2022 году составило 30,4 млн рублей, в 2024 — уже 53,3 млн рублей.