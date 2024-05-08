В «Победе» в честь Дня Победы

Зрителями стали ученики Гатчинской школы №11 и студенты технологического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

Гатчинские школьники и студенты познакомились с программой из пяти кинокартин общей длительностью 45 минут, среди которых документальный фильм «Крещение на минном поле»; художественный фильм «Не забудь помнить», анимационный фильм «Как солдат Иван Удальцов штурмовал Берлин»; художественный фильм «Подвиг Ивана Соломахина» и художественный ролик «Всем надо».

Акция прошла в рамках культурно-образовательной программы молодежного кинофестиваля короткометражных фильмов «Перерыв на кино». Всероссийский кинопоказ, организованный фондом социальной поддержки населения «Мост поколений» в кинотеатрах, вузах, школах и Домах молодежи всей страны, а также в режиме онлайн на сайте фонда, продлится до конца мая.