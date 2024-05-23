Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Вниманию пчеловодов!

АО «Гатчинское» доводит до сведения граждан, что в период с 26 по 29 мая 2024 г. на земельном участке 47:23:0441001:972 ВБЛИЗИ деревень Никольское и Ротково АО «Гатчинское» планирует применять следующие пестициды:

Рубрики:  Экология

26 мая 2024 г. Каратэ Зеон, МКС 0,1 л/га


Применение методом опрыскивания прицепным опрыскивателем Amazone.


АО «Гатчинское» просит пчеловодов, в связи с обработкой пестицидами, установить:

- погранично-защитную зону для пчел не менее 2–3 км (авиаобработка не менее 3-4 км);

- ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа (авиаобработка не менее 20-24 часа);

 

При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» по телефону +79819124123 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».


Иллюстрация freepick.com