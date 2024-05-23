Вниманию пчеловодов!

26 мая 2024 г. Каратэ Зеон, МКС 0,1 л/га





Применение методом опрыскивания прицепным опрыскивателем Amazone.





АО «Гатчинское» просит пчеловодов, в связи с обработкой пестицидами, установить:

- погранично-защитную зону для пчел не менее 2–3 км (авиаобработка не менее 3-4 км);

- ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа (авиаобработка не менее 20-24 часа);

При любых вопросах просьба связаться с главным агрономом АО «Гатчинское» по телефону +79819124123 или обратиться по официальному адресу АО «Гатчинское».





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