Новый путь к Гатчине

Это один из наиболее протяженных дорожных ремонтов на сети региональных трасс этого года. Дорожникам предстоит поменять почти 20 километров асфальта, укрепить обочины, поставить новые остановки и нанести разметку.

Сейчас техника приступила к снятию изношенного покрытия: автомобилистам нужно быть внимательнее и обращать внимание на ярко-рыжие дорожные знаки.

Трасса обеспечивает въезд в Гатчину со стороны поселка Сиверский, интенсивность движения здесь превышает 16 тысяч машин в сутки. Ранее обновить дорогу просили жители Гатчинского района, которые каждый день пользуются этой трассой.

Напомним, что область поэтапно продолжает ремонтировать дороги в Гатчинском районе: за последние 5 лет здесь обновлено порядка 90 километров региональных магистралей, включая один из въездов в Гатчину — Павловское шоссе от Виллозей до Павловска.