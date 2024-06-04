Новый путь к Гатчине
Дорога на Гатчину со стороны деревни Куровицы через Пижму, Воскресенское и Суйду обновится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Государственный контракт уже заключен, работы начинаются.
Это один из наиболее протяженных дорожных ремонтов на сети региональных трасс этого года. Дорожникам предстоит поменять почти 20 километров асфальта, укрепить обочины, поставить новые остановки и нанести разметку.
Сейчас техника приступила к снятию изношенного покрытия: автомобилистам нужно быть внимательнее и обращать внимание на ярко-рыжие дорожные знаки.
Трасса обеспечивает въезд в Гатчину со стороны поселка Сиверский, интенсивность движения здесь превышает 16 тысяч машин в сутки. Ранее обновить дорогу просили жители Гатчинского района, которые каждый день пользуются этой трассой.
Напомним, что область поэтапно продолжает ремонтировать дороги в Гатчинском районе: за последние 5 лет здесь обновлено порядка 90 километров региональных магистралей, включая один из въездов в Гатчину — Павловское шоссе от Виллозей до Павловска.