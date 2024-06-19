Выставка «Раскопки»: древние ювелирные украшения в тканях

Участницы студии арт-квилта Ирины Ворониной создали из лоскутков ткани уникальный проект, посвящённый древнеславянской культуре — совершенный как по исполнению, так и по внутреннему содержанию.

Руководитель студии Ирина Воронина — архитектор по образованию, член Союза художников России, ассоциаций и гильдий лоскутного шитья, автор множества выставок, призер всероссийских и европейских конкурсов и фестивалей. Искусствоведы называют её самобытным художником, обладающим редким образным видением в трудном для изображения материале. В 2015 году художница открыла курс лоскутного шитья, на основе которого в 2018 году была создана студия арт-квилта Ирины Ворониной.

Проект «Ювелирные украшения древних славян», легший в основу гатчинской выставки, стал первым в истории студии. Он был создан в 2018 году — для выставки Гильдии квилтеров России «Материальная культура». Эта коллекция лоскутных панно вызвала большой отклик среди ценителей искусства лоскутного шитья.

Выставка «Раскопки» - это прикосновение к истории и археологии. Она посвящена богатому культурному наследию нашего народа. Мастерицы выбрали темой своих работ реально существовавшие ювелирные изделия, изготовленные в XI-XIII веках и найденные в раскопах разных регионов России. Задача была трудной — изобразить и передать их красоту в тканях.

Усерязи, наручи, рясны, колт, привески, лунницы — знакомы ли вам эти слова? Возможно, ведь это названия древнерусских украшений, отголоски которых сохранились в корнях современных русских слов. Каждый из квилтов представляет собой декоративную композицию на тему определенного ювелирного украшения, в которой использованы ассоциации, отсылающие нас в эпоху Древней Руси. Даже с обращением в христианство древние боги и обереги не были забыты. На древних и средневековых ювелирных изделиях можно увидеть древнеславянские символы Лады, Сварога, Велеса, изображения Сирина, Алконоста и Гамаюна.

Ювелирные изделия древнерусских мастеров показаны в контексте того времени и тех условий жизни, в которых они создавались. В своих лоскутных панно авторам удалось с помощью текстиля передать красоту и фактуру материалов, из которых они были сделаны — черненое золото, серебро, медь, перегородчатая эмаль.

В композициях показаны как изображения самого изделия, так и его увеличенные фрагменты, его оборотная сторона или сопутствующие украшения. Также в них отражены символика и декоративные элементы, применявшиеся древними мастерами. В панно присутствуют ассоциации на тему древнерусского женского костюма, его деталей и фактур, русского пейзажа.

Чтобы передать архаичный дух предметов и времени, авторы использовали фактуры натуральных материалов — холста, льна, хлопка, мешковины, кружева, шнуров и тесьмы. В основу легла цветовая гамма приглушенных природных оттенков, для чего применялись ткани как фабричного, так и ручного крашения.

Славянским народам, населявшим территорию Руси, часто приходилось воевать за свою родину, чтобы сохранить свою культуру. Этой борьбе посвящены такие работы студийцев, как «Битва эрбинов с ариями», «Как ныне сбирается вещий Олег...».

Традиции русского народа — это бесценный опыт неисчислимых поколений наших предков. Обращение к истории и культуре древних славян — это возможность с позиций современного человека осмыслить общечеловеческие темы о судьбе, Родине, добре и зле, способ борьбы за свою идентичность.

Выставка «Раскопки» студии арт-квилта Ирины Ворониной открыта до 2 июля по адресу: Гатчина, ул. Рощинская, д.8, Центр информационных технологий.