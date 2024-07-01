Спортивные агитбригады из Ленинградской области приняли участие в первом Всероссийском фестивале «Герои спорта - Герои страны»
С 24 по 29 июня в Москве прошел первый Всероссийский фестиваль спортивных агитбригад «Герои спорта – Герои страны». В нем приняли участие дети в возрасте от восьми до 16 лет из 19 регионов России, включая Ленинградскую область. Организатором фестиваля выступил Минспорт России.
Агитбригады подготовили выступления по двум темам: «Спортсмены – герои страны», где рассказали о спортивных и военных подвигах известных спортсменов регионов, и «Делай как мы!», направленной на популяризацию физической культуры и спорта, включая семейный и дворовый спорт.
Юные участники фестиваля встретились с Министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Ребята рассказали Министру о своих спортивных и общественных инициативах и обсудили возможности, как сделать занятия физической культурой в регионах еще более доступными.
Дети посетили Государственный музей спорта, Кремль в Измайлове, павильоны «Атом» и «Космос» на ВДНХ, встретились с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Лилией Ахаимовой, а также посетили сессии, лекции и мастер-классы по популяризации спорта.
Источник: Пресс-служба Минспорта России