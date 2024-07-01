Спортивные агитбригады из Ленинградской области приняли участие в первом Всероссийском фестивале «Герои спорта - Герои страны»

Агитбригады подготовили выступления по двум темам: «Спортсмены – герои страны», где рассказали о спортивных и военных подвигах известных спортсменов регионов, и «Делай как мы!», направленной на популяризацию физической культуры и спорта, включая семейный и дворовый спорт.

Юные участники фестиваля встретились с Министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Ребята рассказали Министру о своих спортивных и общественных инициативах и обсудили возможности, как сделать занятия физической культурой в регионах еще более доступными.

Дети посетили Государственный музей спорта, Кремль в Измайлове, павильоны «Атом» и «Космос» на ВДНХ, встретились с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Лилией Ахаимовой, а также посетили сессии, лекции и мастер-классы по популяризации спорта.

Источник: Пресс-служба Минспорта России