Самое главное – здоровье пациентов

Этими цифрами поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который принял участие в поездке депутатов Законодательного собрания Ленинградской области во Всеволожский район. Здесь, в посёлке Дубровка глава региона ознакомился с работой нового медицинского учреждения – современной амбулатории на 110 посещений в смену. Объект введён в эксплуатацию в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

– Вот уже два месяца депутаты ЗакСа ездят по районам Ленинградской области и смотрят, как выполняются поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по сбережению здоровья населения, – отметил Александр Юрьевич. – Нужно отметить, что регион успешно справляется с вызовами и активно софинансирует важные программы в отрасли. Отмечу, что так делают далеко не все, ведь во многих субъектах Российской Федерации здравоохранение финансируется исключительно за счет Фонда обязательного медицинского страхования. Вот уже пять лет по моему поручению на ремонт объектов здравоохранения из бюджета Ленинградской области ежегодно выделяется до 1, 5 млрд руб. Кроме того, не менее 750 млн руб. область тратит на закупку оборудования.

В приоритете у областного правительства – именно строительство современных, комфортных медицинских учреждений. К примеру, в данный момент регион строит новые поликлиники в Новоселье, Мурино и посёлке Тельмана, фельдешерско-акушерские пункты – в посёлках Ям-Тесово, Дивенский, Большое Поле. Дальше в планах – поликлиники в Кировске, Разметелево, Выборгском микрорайоне Южный.

Что касается амбулатории в Дубровке, то её открытия ждал весь посёлок. Сегодня здесь проживает 8115 человек, из них 6497 взрослых, 1618 – дети. До конца мая врачебная амбулатория размещалась в трёх обособленных аварийных зданиях 1955–1957 годов постройки с деревянными перекрытиями.

– Пообщался с посетителями – все довольны, – поделился впечатлениями губернатор. – Они говорят: прекрасное здание со светлыми просторными кабинетами, уютными холлами с мебелью, кулерами с питьевой водой, понятной навигацией. Только вот незадача – не хватает узких специалистов. Безусловно, возникает вопрос: что необходимо для привлечения профессионалов? Ответ прост: современные условия для работы, хорошая оплата труда и доступное жильё.

Уже сейчас в 47-м регионе есть выплаты «подъёмных» на селе, своя система доплат и премий, целевое обучение по медицинским специальностям, программа «Земский доктор», включающая предоставление или аренду жилья, доплаты за работу в школе, в системе психиатрической помощи, патронажной и паллиативной помощи.

– Медицинский персонал на подходе, скоро к нам на службу придут новые врачи, – отмечает старший фельдшер амбулатории в Дубровке Марина Куксина. – В штат уже ввели педиатра, со дня на день на работу выйдет терапевт. А ещё хочется отметить, что в этом здании разделены потоки пациентов и появились боксы, куда можно поместить людей со сложными заболеваниями.

– Главное, чтобы наши пациенты были здоровы, – говорит оториноларинголог Носирджон Мирашуров. – В современной поликлинике для этого есть всё. Мы полностью готовы к приёму пациентов. Я на работу в амбулаторию устроился недавно. О таком современном оборудовании я мог только мечтать! Здесь созданы все условия для плодотворной работы.

Как отметил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, местная система здравоохранения будет развиваться и дальше. Сейчас решается вопрос строительства амбулатории в Янино. Земельный участок уже подготовлен, идёт процесс его передачи правительству Ленинградской области, чтобы как можно быстрее приступить к проектированию.

– Прекрасное уютное здание, – делится впечатлениями пациентка Оксана Федорова. – Ждём новых врачей. Понятно, что население растёт, но хочется, чтобы кадровый вопрос решался быстро. А так посёлок благоустраивается и преображается каждый год.

– В Дубровке живу с 1953 года, – рассказывает Татьяна Ивановна Рудакова. – Хочу похвалить младший медицинский персонал амбулатории. Все девочки приветливые. Они, как добрые феи, готовы прийти на помощь и творить чудеса. Прекрасные здесь трудятся медработники!

Анна Карпова

Фото: пресс-служба Правительства ЛО