Дорогу местным брендам!

Бизнес-инкубатор обживают предприниматели. Здесь уже обосновались швейные мастерские с практически безотходным производством, фотостудия с самыми современными технологиями, профессионалы по реставрации и сборке мебели, изготовлению всевозможных развивающих пособий. Здесь проходят занятия с детьми и взрослыми.

«Ленинградская корюшка» от «Маруси»

Журналистов интересовала сувенирная продукция, которая производится в Тайцах. Гвоздем программы стала «ленинградская корюшка» - мягкая игрушка по мотивам детских рисунков. Все желающие получили в подарок несколько прелестных рыбешек и массу положительных эмоций.

«Ленинградская корюшка» - дело рук мастеров Марии Горячевой. Ее швейная продукция под брендом «Маруся» хорошо известна в Ленинградской области и не только. Получив место в бизнес-инкубаторе, Мария Горячева постепенно переводит производство в Тайцы. Мария по образованию специалист по актерскому мастерству и психолог. В декрете начала шить, и вот - дело пошло.

Зачем оформитель осваивает сварку

Дизайнер больших декораций и художник Екатерина Ярославцева уверена, что благодаря бизнес-инкубатору и государственной поддержке сможет развиваться дальше. Часть работы Екатерины - оформление праздников и свадеб. Начинала она, естественно, одна. А в этом году у Екатерины большой подъем. Она сотрудничала с несколькими крупными петербургскими фестивалями. Одному для оформления стен потребовалась такая большая вышивка, что для ее изготовления Екатерина нанимала 15 человек.

- Мы растём. Будет закупать оборудование по резке пенопласта, чтобы производить большие ростовые фигуры для масштабных фестивалей, а также для участия в различных государственных мероприятиях, украшения пространств детских садов и школ. Чтобы жизнь пенопластовых фигур продлилась, они будут оформляться с использованием антивандального покрытия. Следующий пункт в моей программе - изготовление полигональных фигур. Заказчики просят, чтобы это были фигуры для улицы, не бумажные, а из металла, с подсветкой. Поэтому я осваиваю сварочные работы, - рассказала Екатерина Ярославцева.

Логотип и не только

В другом помещении на глазах журналистов мастер Татьяна Зырянова виртуозно продемонстрировала, как именно происходит печать логотипов на футболках. Раз-два - и подарок готов.

Многие резиденты бизнес-инкубатора также предлагают уже готовую сувенирную продукцию, в том числе с логотипами местных брендов, и выражают готовность быстро изготовить сувениры на заказ.

Эта идея понравилась председателю областного комитета по печати Константину Визирякину. Ленинградских сувениров, красивых и оригинальных, как и брендированной продукции, в Ленинградской области должно быть много и на любой вкус. Рассматривалась возможность массового заказа на изготовление сувениров у резидентов бизнес-инкубатора.

Предпочтение - семейным коллаборациям

Сейчас льготная аренда предоставляется резидентам бизнес-инкубатора на три года. У некоторых уже работают 2-3 человека.

Как отметила руководитель муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района и бизнес-инкубатора Анна Шерепенко, в настоящее время свободными остались два помещения – одно офисное и одно производственное. Но уже есть список желающих занять их.

- Мы отдаем предпочтение семейным коллаборациям. Например, у нас работает реставратор Инна Изотова. Это очень увлеченный своей работой человек. Инна сама разрабатывает уникальные покрытия и технологии. Не знаю, уходит ли она домой. А какие работы привозит на реставрацию! Мы ходим к ней, как в музей. Ее супруг занимается сборкой мебели, но не обычной, а после реставрации. Это сейчас востребовано. Мы готовы предоставить ему производственное помещение. Также он хочет

обучать своему ремеслу мастеров. Значит, будет еще и социальный эффект. В целом это уникальный проект, - восхищается Анна Шерепенко.

Она призналась, что полтора года назад, когда погрузилась в этот проект, не верила, что в Тайцах могут быть креативные индустрии, и не предполагала даже, где их взять. Ее волнения оказались напрасными. В поселке живет много талантливых людей.

Например, предприниматель Сергей Карпиков занимается продажами в интернете. Теперь он учит продавать свой товар творческих людей, резидентов бизнес-инкубатора, потому что у большинства из них «проседает» именно продажа и позиционирование себя.

- Также мы планируем запустить информационную кампанию - еженедельную рубрику о работе бизнес-инкубатора креативных индустрий и записывать подкасты с нашими резидентами. Уже провели тренинг по написанию заявок на получение граната Фонда культурных инициатив. Прошел семинар по продвижению на маркетплейсах в нашем Фонде поддержки предпринимательства. Наша задача, чтобы за три года резиденты выросли. Куда им идти дальше? В Школе дизайна ГИЭФПТ креативщики получат специальное образование и придут к нам. Мы поможем создать бизнес и вырасти. Хотелось бы этот подросший бизнес передать дальше. Возможно, в технопарк, - рассуждает Анна Шерепенко.

Бизнес-инкубатор – проверенная практика

После экскурсии комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, комитет по печати и фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области пригласили всех принять участие в конференции. Мероприятие проходило в очно-заочном формате.

Деловая программа конференции была насыщенной. Как подчеркнули организаторы, это уже четвертая встреча по вопросам малого бизнеса.

Открывая встречу, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай отметила общий интерес к теме креативных индустрий в Ленинградской области и их участии в региональном экономическом развитии.

- Сегодня мы проводим очередную встречу. По социальному предпринимательству мы работу организовали, теперь поставлена задача – наладить работу креативных индустрий. Поэтому первый актуальный вопрос, который бы хотелось обсудить: работа бизнес-инкубатора креативных индустрий в Гатчинском районе. Бизнес-инкубатор – давно проверенная практика, когда муниципальная организация структуры поддержки предпринимательства помогает начинающим компаниям и индивидуальным предпринимателям развивать свой бизнес, предоставляя полный спектр услуг, начиная с обучения менеджменту и предоставления льготных помещений. Вижу здесь большие перспективы для развития этого направления деятельности, - подчеркнула Светлана Нерушай.

В рамках конференции Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области презентовал свои услуги, рассказав об актуальных мерах государственной поддержки бизнеса. Областной центр поддержки предпринимательства проинформировал участников конференции о ближайших проектах и мероприятиях. В частности, о юбилейном ленинградском форуме «Мой бизнес - энергия возможностей» и проекте «Мама – предприниматель».

Также речь шла о содействии в проведении информационной кампании «Благоприятные условия для открытия и ведения бизнеса в Ленинградской области», различных формах продвижения местных брендов и информации в Интернете. Докладчиками выступили представители структур поддержки предпринимательства.

Татьяна Можаева