В Ленобласти от гриппа вакцинировались более 1 миллиона человек
В Ленобласти достигнут коллективный иммунитет от гриппа: прививку поставили 1 млн 153 тысячи человек или 60% жителей. На аппаратном совещании в областном правительстве Александр Дрозденко принял доклад областного комитета по здравоохранению о ходе вакцинации и прохождении осеннего эпидемиологического сезона в регионе.
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«Медицинские организации региона работают в стандартном противоэпидемическом режиме — они полностью обеспечены вакцинами, для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями, в стационарах есть месячные запасы лекарственных средств по всем группам: противовирусные препараты, антикоагулянты, гормоны и другие медикаменты, необходимые для лечения», — отметил председатель комитета здравоохранения Александр Жарков.
Районы-лидеры по вакцинации от гриппа – Ломоносовский, Лужский, Всеволожский и Гатчинский.
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