В Ленобласти от гриппа вакцинировались более 1 миллиона человек

«Медицинские организации региона работают в стандартном противоэпидемическом режиме — они полностью обеспечены вакцинами, для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями, в стационарах есть месячные запасы лекарственных средств по всем группам: противовирусные препараты, антикоагулянты, гормоны и другие медикаменты, необходимые для лечения», — отметил председатель комитета здравоохранения Александр Жарков.

Районы-лидеры по вакцинации от гриппа – Ломоносовский, Лужский, Всеволожский и Гатчинский.