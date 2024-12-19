Экологический стандарт будущего

Реформа со знаком «плюс»

Комплекс «Волхонка» расположен в 2,5 километрах от посёлка Новогорелово. Именно здесь с недавнего времени перерабатывается примерно треть мусора, поступающего из агломерации Ленобласти и Санкт-Петербурга. Это предприятие стало одним из флагманов мусорной реформы на Северо-Западе.

На первом этапе отходы сортируются вручную, а затем перерабатываются с помощью современного оборудования. Всё производство осуществляется в закрытых помещениях. Система внутренних эскалаторов исключает перенос мусора между корпусами на открытом воздухе, что снижает уровень шума и предотвращает загрязнение окружающей среды.

С комплексом общественников познакомила лично генеральный директор АО «Невский экологический оператор» (НЭО) Екатерина Горшкова. Перед посещением КПО для всех визитёров был проведён инструктаж по технике безопасности и выданы строительные каски.

Самое первое впечатление от КПО «Волхонка» — отсутствие запаха. Как отметили в НЭО, всё из-за того, что выгрузка отходов производится в закрытом корпусе приёма твёрдых коммунальных отходов (ТКО), оборудованном вытяжной вентиляцией. Очистка воздуха проводится специальными фильтрами, которые устраняют не менее 90% концентрации загрязняющих веществ.

Весь год 200 мусоровозов доставляют сюда отходы. Не только ТКО, но и «органику». Преимущество современных заводов, таких как «Волхонка», в применении технологии компостирования, позволяющей превращать это в пригодную для хозяйственного оборота землю.

— Все неприятные запахи, газы, которые ассоциируются с мусоропереработкой, идут от органической фракции. И компостирование позволяет существенно ускорить цикл работ и уже на выходе получить техногрунт, который можно использовать по новой, — отметила Екатерина Горшкова.

Технологии нового времени

В цехе компостирования всё автоматизировано. Специальные датчики следят за температурой воздуха и наличием кислорода, беспрерывно работают системы вытяжной вентиляции, орошения и подачи воды. Газы, которые появляются при разложении органики, удаляет система биофильтров.

Показали делегации и то, как проходит предварительная сортировка мусора: на этом этапе проводится ручной отбор материалов, не предназначенных в барабанный грохот. Так называется устройство, которое позволяет выделить «отсев» — грязь, мелкий мусор, которые дальше идут по конвейеру в цех компостирования.

После приёмки и сортировки около 40% отходов превращаются в технический грунт. Он пригодится региону в строительстве и дорожных работах. Ещё 15% составляет вторсырьё (бумага, картон, металл, пластик), подлежащее продаже. 20% используются для производства альтернативного топлива, а около 25% — неперерабатываемые отходы, так называемые «хвосты» — вывозятся на специальные полигоны.

Например, будут вывозить его на КПО "Островский в Выборгской районе Ленобласти, который уже возводят. При его строительстве применяется комплекс мер экологической защиты. В качестве изолирующего слоя с грунтом используется «подушка» более метра — несколько слоёв песка и кембрийской глины, которые защитят грунт от возможных протечек.

В планах — возведение ещё ряда аналогичных предприятий. В том числе и в Ломоносовском районе Ленинградской области.

— Первый раз был на таком предприятии, очень интересно посмотреть вживую на такую глубокую сортировку отходов. Мы сегодня ходили по производственным цехам – я скажу, что мы не надевали каких-то респираторов, масок. Достаточно хороший воздух, чистая среда, и я пока не вижу никаких опасений в отношении загрязнения окружающей среды. Это действительно современный завод, который занимается сортировкой мусора, — отметил глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов.

По итогу встречи было принято решение о формировании в срок до конца января 2025 года Наблюдательного совета при Общественной палате Ломоносовского района, куда войдут активные граждане и общественники. В дальнейшем для участников Наблюдательного совета будут организованы встречи с руководством НЭО, администрации района по вопросам донесения достоверной и оперативной информации по строительству мусоросортировочного комплекса.

Ксения Бондаренко

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