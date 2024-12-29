В лидерах зеленого рейтинга РФ

- Если мы повышаем качество жизни, как бы нас ни критиковали, мы последовательно реализуем свою экологическую повестку. Региональные эксперты свое мнение высказали: Ленинградская область впервые вошла в первую десятку зеленого рейтинга РФ. Рейтинг очень серьезный, там десятки показателей, и мы на 6-м месте. Это большое достижение и важно его удержать. Три года назад я сказал, что мы будем создавать свою экомилицию. Название критиковали, а сегодня на федеральном уровне эта практика признана одной из успешных. Неслучайно по темпам снижения количества несанкционированных свалок мы в числе лидеров. Но важно, чтобы экомилиция и экоактивисты работали вместе, а не противоречили друг другу, – подчеркнул губернатор.

Экосовет разворачивает работу в новом формате. Область динамично развивается, и останавливать развитие нельзя. А любая стройка – это определенная нагрузка на экологию. Но по темпам создания особо охраняемых территорий Ленобласть опять лидирует: мы уже превысили среднеевропейский показатель, к которому стремились еще пять лет назад в процентном соотношении.

Александр Дрозденко обратил внимание, что регион испытывает многократно большую нагрузку, чем другие, потому что принимает отходы соседнего региона – Петербурга.

- Мы запустили комплекс по переработке отходов (КПО) в Кингисеппском районе – один из самых современных в РФ, выделили зеленые облигации под это строительство. Приступаем к созданию комплекса в Рахье, получили разрешение на строительство КПО в Островском. Задача – построить еще два КПО, чтобы проблема отходов непосредственно Ленинградской области была решена. Легче всего быть против, это очень благодатная почва, – заметил губернатор.

Глава региона напомнил о программе «Чистая вода», строительстве объектов водоснабжения. Подписано соглашение с федеральным бюджетом, и начинается строительство крупнейших очистных сооружений в Волхове, скоро начнется строительство очистных в Выборге.

Губернатор ответил на вопрос о мусорной реформе на местах: работа регионального оператора вызывает много нареканий.

- Мусорная реформа не может быть реализована одним оператором. Это должна быть синергия и местной власти, и регионального оператора, чтобы контейнерные площадки содержались в порядке. В тех городах и поселках, где все это организовано, вопросов нет. Надо перестроиться и региональному оператору, который ушел в монополизм.