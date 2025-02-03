Какую помощь при онкозаболевании можно получить бесплатно в рамках ОМС. Комментарий юриста Марины Гордеевой

В России лечение от онкологических заболеваний полностью покрывается системой ОМС, то есть пациентам за него не нужно дополнительно платить. Однако люди, которые столкнулись с этой бедой, часто жалуются, что в жизни им нередко приходится платить и за обследования. и за современные лекарства. На какую помощь по ОМС при онкодиагнозе имеют право пациенты и как получить ее даже в сложных случаях? На эти вопросы "РГ" ответила заместитель юридического направления благотворительного фонда "Онкологика" Марина Гордеева.

Постановка диагноза

Врач при подозрении на рак назначает обследования или направляет к онкологу. Все консультации и обследования, от общего анализа крови и УЗИ до таких дорогих, как ПЭТ-КТ (через кассу стоит от 10 000 руб.), пациентам должны делать по ОМС.

Однако на практике пациент нередко сталкивается с записью на исследование и большой очередью. Сроки диагностики затягиваются, начало лечения отодвигается, пациент нервничает.

Что делать в таких случаях? Нужно обратиться к лечащему врачу, заведующему отделением или главврачу за направлением в другую медицинскую организацию.

"При невозможности обеспечить соблюдение установленных сроков пациента обязаны направить в другую медицинскую организацию или получить у него письменное согласие на лечение с нарушением указанных сроков", - отмечает юрист.

Часто помогает обращение в свою страховую организацию (ту, что выдала полис ОМС). Колл-центры у большинства страховщиков работают круглосуточно, а пациентов консультируют и подсказывают, как решить проблемы, специальные сотрудники - страховые представители.

Право выбора, где проходить лечение

Пациент имеет право выбирать как государственные, так и частные клиники в своем регионе из тех, что участвуют в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, то есть работают по программе ОМС.

В другой регион пациента направят, только если не могут оказать назначенное врачом лечение на месте. Чаще всего отправляют в федеральные онкоцентры.

Второе мнение врача

Онкозаболеваний великое множество, а от того, какой конкретно поставлен диагноз, зависит выбор лечения. Поэтому часто пациенты просят о "втором мнении" - консультации с врачом другой медицинской организации, чтобы уточнить диагноз и схему терапии.

"Второе мнение можно получить по ОМС, если есть показания: симптомы не соответствуют диагнозу, неадекватный ответ организма на лечение и т.д. Врач даст направление на очную консультацию либо организует ее дистанционно.

Вместе с тем лечащие врачи не всегда идут навстречу пациентам и могут отказываться выдавать направление, считая доводы пациента неубедительными, а жалобы надуманными. В этом случае вы можете обратиться за поддержкой к главному врачу медицинской организации, а если для вас важно получить направление как можно скорее - воспользоваться помощью благотворительных организаций, оказывающих поддержку онкобольным. В частности, наш фонд занимается такой работой", - отмечает Марина Гордеева.

За лекарства не нужно платить, но бывают накладки

Все препараты, назначенные врачом, должны предоставлять по ОМС. Но на практике пациенты сталкиваются с тем, что лекарства может не оказаться в аптеках города, бывают перебои в закупках и поставках. С этим связаны основные жалобы больных онкозаболеваниями.

"Кроме того, бывают случаи, когда пациент нуждается в замене выписанного препарата на аналог, поскольку назначенное лекарство оказывается неэффективным или вызывает чрезмерные побочные симптомы, в том числе аллергическую реакцию. Но и в этом случае новый препарат должен предоставляться бесплатно", - подчеркивает эксперт.

Реконструкция груди - тоже по ОМС

Рак груди - один из самых распространенных у женщин, причем, и в молодом возрасте. И многие боятся делать операцию, не желая потерять грудь, и в результате упускают благоприятные сроки лечения. К тому же нужно знать, что онкологи сейчас настроены на проведение органосохраняющих операций - грудь удаляют только в крайнем случае.

Но даже если операция проведена, пациентке позже должны провести вспомогательное вмешательство, восстановив внешний облик груди.

"Реконструкция груди после ее удаления из-за опухоли входит в перечень высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), предоставляемой по ОМС.

Если лечащий врач, несмотря на заключение врачебной комиссии, отказывает в направлении документов для получения пациенткой ВМП, можно и нужно самостоятельно обратиться в региональный Минздрав, чтобы решить вопрос. В юридической службе нашего фонда можно проконсультироваться с юристом, который подскажет, как лучше действовать", - отметила Марина Гордеева.

Спецпитание не для всех

Витаминизированные белковые смеси жизненно важны, когда организм не усваивает обычную пищу. Но такое питание в аптеках стоит довольно дорого.

"К сожалению, спецпитание доступно по ОМС только пациентам с паллиативным статусом. Но некоторые регионы вводят свои правила соцподдержки для людей с инвалидностью и онкопациентов. Уточните этот вопрос в департаменте соцзащиты вашего города", - советует Гордеева.

Как получить реабилитационную помощь

Реабилитацию организуют в поликлиниках, отделениях стационара и других медицинских учреждениях, но если у человека сильные нарушения после лечения, его могут направить в федеральные реабилитационные центры. Все они по направлениям принимают пациентов из любого региона.

"Иногда, чтобы попасть в крупный федеральный центр, необходимо ждать в очереди несколько месяцев. Если ваша очередь слишком затянулась или вам в принципе не удается добиться направления на реабилитацию несмотря на медицинские показания, за помощью также можно обратиться в страховую компанию и фонд", - подчеркнула эксперт.

"Нельзя опускать руки, нужно быть вовлеченными в процесс лечения, активно общаться с врачами, задавать вопросы в пациентских сообществах, уточнять, что можно сделать в том или ином случае. Лечение рака - это долгий и сложный процесс, и лучше искать как можно больше союзников. Особенно полезным - и с психологической, и с практической точки зрения - может оказаться опыт так называемых "равных" консультантов - тех, кто сам пережил онкозаболевание и излечился от него. Опыт работы нашего фонда показывает: в большинстве случаев можно добиться бесплатного качественного лечения. А сам фонд, кроме консультативной поддержки, может предоставить помощь, которая в ОМС не входит: например, оплатить проезд к месту лечения, спецпитание, уход на дому, реабилитацию, перевозку лежачих пациентов и т.д.", - заключила Гордеева.

Ирина Невинная, «Российская газета»

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