Нацпроект «Семья» — Ленобласть расставляет приоритеты

О важности семейной поддержки в восстановлении и реабилитации ветеранов СВО рассказала директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко. Кластер комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО — уникальная для России модель по восстановлению и жизнеустройству ветеранов специальной военной операции.

«Основная цель Кластера — устойчивое жизнеустройство участников СВО. Сегодня наши выпускники влились в социум, вернулись к мирной жизни, как минимум, в части активной трудовой деятельности. Но по-прежнему приходят к нам, потому что, наверное, в кластере сохранился тот дух, та атмосфера поддержки, которой им не хватает. Мы предлагаем пройти переподготовку и супруге, которая не имеет профессии или ранее по каким-то причинам не работала. Отмечу, что 90% выпускников на сегодняшний момент работают»,— поделилась мнением Ирина Дрозденко.

По нацпроекту «Семья» Ленобласть реализует проекты по поддержке молодых семей и здоровой многодетности. Председатель комитета соцзащиты населения Анастасия Толмачева представила основные меры помощи семьям.

«Национальный проект «Семья» — о поддержке института семьи, многодетности, охране материнства и детства, в том числе доступности культурной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах Ленобласти. Сюда же вошел проект, касающийся старшего поколения, потому что семья — это и про воспитание детей, и про заботу о старшем поколении и активное долголетие, и про семейный досуг и семейные традиции и все, что мы вкладываем в понятие многопоколенной семьи», — отметила Анастасия Толмачева.

Об открытии новых филиалов бизнес-женсоветов по поддержке женского предпринимательства, сообществе опекаемых семей и проекте «Старшее поколение» рассказала уполномоченный по правам ребенка, председатель областного регионального отделения «Союз женщин России» Татьяна Толстова. В 2024 году для многодетных семей, семей с детьми, матерей и отцов был проведен ряд мероприятий для поддержания почетности материнства, отцовства и охране детства.