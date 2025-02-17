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VII Зимняя спартакиада медиков

Спортсмены Гатчинской клинической межрайонной больницы достойно выступили на VII Зимней спартакиаде учреждений здравоохранения Ленинградской области, заняв строчку в верхней половине турнирной таблицы.

Рубрики:  Спорт

Соревнования проходили с 14 по 16 февраля во Всеволожском районе на спортивных объектах учебно-тренировочного центра «Кавголово», признанного одной из лучших спортивных баз страны. Организаторами выступили областной комитет по здравоохранению и профсоюз медработников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Два дня 19 команд медиков 47 региона боролись за Кубок областного комитета по здравоохранению и профсоюзной организации Петербурга и Ленобласти. На церемонии открытия участников Спартакиады приветствовал председатель Межрегиональной организации профсоюза Иосиф Элиович. Он отметил, что Кубок – переходящий и останется он во владении команды, которая выиграет пять раз.

В команду гатчинских медиков вошли представители руководства Гатчинской КМБ – заместители главврача, заведующие отделениями, врачи, фельдшеры, медицинские сестры. Капитаном был травматолог-ортопед поликлиники «Аэродром» Шамиль Мухуров.

Программа Спартакиады была очень насыщенной. Эскулапы соревновались в разных дисциплинах, среди которых был волейбол, спортивный квест и квиз, лыжная гонка, метание валенка, «Веселые старты»: перетягивание каната, упражнение на пресс, «планка», дартс, прыжки на скакалке и многое другое. Кроме того, представители медучреждений выступали в двух конкурсах – приветствия и болельщиков.

В упорной борьбе по результатам всех соревнований команда Гатчинской КМБ заняла 8 место из 19, выиграв отдельный Кубок за 2 место в волейболе. Кубок комздрава и профсоюза выиграла команда Токсовской КМБ, второе место разделили спортсмены Выборгской и Волховской межрайонных больниц. «Бронзу» завоевала команда Ленинградской областной клинической больницы.