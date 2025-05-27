Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники уже вышли на ремонт:

• дороги к усадьбе «Кирицкое поле», соединяющей Колтуши, Бор и Коркино. Расположенная в деревне Кирполье усадьба привлекает ценителей истории и тихих прогулок: здесь расположены старинные аллеи и вековые деревья

• участка дороги Копорье – Ручьи вдоль Котельского заказника с цепью ледниковых озер. Здесь сохранились редкие растения, а в лесах обитают глухари, медведи и рыси.

• 11-километровой дороги Анташи – Ропша – Красное Село, ведущей к парку усадьбы Боровская.

• участка трассы «Зеленогорск – Приморск – Выборг» рядом с поместьем «Лесная Бухта».

Масштабные работы в рамках нацпроекта не только повысят качество дорожного покрытия, но и откроют для туристов новые интересные места Ленинградской области.