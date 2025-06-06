В Гатчине отремонтируют 11 дворов

- Сколько будет благоустроено дворов и где?

- В этом году в Гатчине намечено отремонтировать 11 дворов. Девять контрактов уже разыграно, и подрядчики постепенно приступают к работам. Подход тоже комплексный: сначала перекладываем старые сети, потом делаем новые вводы в дома.

Скоро будет готов двор на ул. Урицкого, 26. Он ремонтируется по федеральной программе «Комфортная городская среда», работы выполнены на 70%. Сейчас укладывают тротуарную плитку, переставляют опоры освещения, и к середине июня двор будет сдан.

Приступили к работам во дворе на ул. Красных Военлетов, 11. Там сетей нет, просто демонтируется старое асфальтовое покрытие, делается новый тротуар, пешеходные дорожки.

Будем приводить в порядок длинный двор на Рощинской, от дома № 18-а до № 24. Демонтируем старую детскую площадку, сделаем новое основание, покрытие, установим игровое оборудование. В прошлом году была благоустроена другая часть этого большого двора со стороны 7 Армии, в этом году работы продолжатся в сторону Рощинской. И здесь придется менять канализацию и подводки к пятиэтажкам. Сейчас решается вопрос сноса некоторых деревьев.

В планах – ремонт дворов по адресам: ул. Академика Константинова, 4 – ул. Коли Подрядчикова, 14, 16 – ул. Крупской, 9; ул. Рощинская, 5, 7, 7-2, 9-г; ул. Урицкого, 2, 4, 6 – двор напротив поликлиники-«семиэтажки»; ул. Соборная, 13, 15, 17, 17-а – за обувным магазином; ул. Гагарина, 11, 13, 15 – ул. Киргетова, 14. Также по обращениям граждан на этот год перенесен ремонт двора на Рощинской, 19, 21 и на ул. Слепнева, 13, 13-1, 13-2, 13-3, 15, 17, где будут добавлены парковки.

…Как рассказал Константин Шмидт, в планах на лето, в том числе, ремонт самых «главных» дворов в городе – вокруг Павловского собора, который пережил полную реновацию и требует соответствующего обрамления. Это старые дворы на Соборной, 20, 20-б и по адресу: Соборная, 21-а – ул. Карла Маркса, 37, 39, 41. Контракт очень большой. Сначала будут перекладываться сети, меняться подводки к каждому дому, потом уже дойдет до благоустройства, в рамках которого на этой территории появится общественный туалет, о котором так много говорили и жители, и чиновники.

Екатерина Дзюба