На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

«В связи с проведением Петербургского международного экономического форума в период с 18 по 21 июня 2025 года будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), на участке с 60-го по 94-й километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные технические средства организации дорожного движения, информирующие водителей транспортных средств. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Будут привлечены патрульные экипажи Госавтоинспекции для регулирования движения» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.