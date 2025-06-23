Поступление в вуз онлайн: новые возможности для абитуриентов Ленобласти
С 20 июня вузы открыли свои двери для абитуриентов. Поступление в университет — ключевой этап в жизни школьников, но для тех, кто планирует подавать документы в вуз в другом городе этот процесс может быть трудоемким.
В рамках нацпроекта «Экономика данных» будущим студентам Ленинградской области доступна опция отправки документов в высшие учебные заведения онлайн через «Госуслуги».
Поступление в вуз онлайн позволяет выбрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам: результатам ЕГЭ, местоположению вуза и форме обучения. Подать документы можно в 5 вузов до 5 направлений в каждом, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. В этом году к сервису подключено более 1700 вузов.
Сроки приёмной кампании:
● бакалавриат, специалитет, базовое высшее — до 25 июля бюджет. На платные отделения — по решению вуза
● магистратура — на усмотрение вуза, но не позднее 20 августа
● аспирантура — устанавливаются вузом самостоятельно
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