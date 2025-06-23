Поступление в вуз онлайн: новые возможности для абитуриентов Ленобласти

В рамках нацпроекта «Экономика данных» будущим студентам Ленинградской области доступна опция отправки документов в высшие учебные заведения онлайн через «Госуслуги».

Поступление в вуз онлайн позволяет выбрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам: результатам ЕГЭ, местоположению вуза и форме обучения. Подать документы можно в 5 вузов до 5 направлений в каждом, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. В этом году к сервису подключено более 1700 вузов.

Сроки приёмной кампании:

● бакалавриат, специалитет, базовое высшее — до 25 июля бюджет. На платные отделения — по решению вуза

● магистратура — на усмотрение вуза, но не позднее 20 августа

● аспирантура — устанавливаются вузом самостоятельно

Фото сгенерировано нейросетями