Молодёжь принимает поздравления

С наступающим праздником собравшихся поздравил заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов и ведущий специалист комитета по молодежной политике Ленинградской области Анастасия Белорусцева. Они поблагодарили собравшихся за активное участие и личный вклад в развитие молодежной политики на территории округа и региона.

За многолетний добросовестный труд, вклад в организацию работы среди молодежи Гатчинского округа были вручены Благодарственные депутатов Государственной думы РФ Сергея Яхнюка и Ольги Занко. Награждены главный судья Спартакиады Молодежных советов Надежда Быстрова, сотрудники комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Маргарита Тердунова и Михаил Кузьмин, активист движения «Волонтеры Победы» Светлана Думинова.

Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи за содействие в решении задач, возложенных на Росмолодежь, награждена начальник сектора воспитания и дополнительного образования комитета образования Ирина Пулина.

За активную гражданскую позицию и личный вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории Ленинградской области Благодарственным письмом губернатора Ленинградской области отмечены председатель молодежного совета Гатчинского округа Анастасия Быстрова, заместитель председателя Егор Емельянов, а также члены совета Ольга Конечных, Александра Исакова и Виктория Сулоева.

Еще около двух десятков руководителей, специалистов и молодежных лидеров были награждены грамотами и благодарностями комитета по молодежной политике Ленинградской области, Совета депутатов и администрации Гатчинского округа. Среди них – активисты подростково-молодежных клубов Полина Старшинова, Вероника Шарипова, Полина Самофалова, Елизавета Ильченко, Дарья Шаповал, Анастасия Мазурова, Тимофей Власов, Дарья Скоморохова, Вячеслав Календар, Кира Богдан.

Активисты Молодежного совета подготовили ролик, в котором поздравили с Днем молодежи всех жителей Гатчинского округа. Общее видео смонтировано из поздравлений, снятых на разных территориях. Ролик подчеркнул их единство как округа. В этот день состоялась премьера.

Во второй части мероприятия прошло обсуждение совместных планов и мероприятий Молодежного совета. Об участии молодежи Гатчинского округа в форумной кампании рассказала Анастасия Белорусцева.

Татьяна Можаева