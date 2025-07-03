Уведомление о проведении работ по применению пестицидов и аrрохимикатов

1. КН 47:23:0000000:143, вблизи населенных пунктов: Пижма, Суйда, Воскресенское, Высокоключевой

- 08.07.2025 г. - Зонтран, ККР - класс опасности для человека - 3 (умеренно опасный), класс опасности для пчел -3 (малоопасный).

10.07.2025 г. - 11.07.2025 г. - Аминка ФЛО - класс опасности для человека - 2 (опасный), класс опасности для пчел -3 (малоопасный).

Коррида, ВДГ - класс опасности для человека - 3 (умеренно опасный), класс опасности для пчел -1 (малоопасный).

14.07.2025г. Монарх, ВДГ - класс опасности для человека - 2 (опасный), класс опасности для пчел - 3 (высокоопасный).

2. КН 47:23:0521004:5, вблизи д. Каушта

09.07.2025г.- Спрут Экстра - класс опасности для человека – 3 (умеренно опасный), класс опасности для пчел -3 (умеренно опасный).

Срок выхода людей на обработанные гербицидами площади не ранее 3-х дней с момента обработки, погранично-защитная зона для пчел не менее 4-5 км, ограничение лета пчел не менее 24-36 часов.

Способ проведения работ: наземное распыление.

Информацию об обработке можно получить у директора Ганина Андрея Владимировича, телефон 8(813)715-00-89.

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