Ленинградский Сабантуй — праздник единства, традиций и угощений

«Единство народов России — это общие ценности и уважение национальных традиций. Сегодня в Шапках — ленинградский Сабантуй: битьё горшков, лазание по 15-метровому столбу, борьба на поясах, песни, дегустация национальных блюд и чаепитие у огромного самовара. Татарский и башкирский чакчаки различаются по вкусу, но оба блюда — это символ гостеприимства, как и каравай в русской культуре.

Сегодня защищают Родину на СВО представители всех народов России. И это лучшее подтверждение нашего единства», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Для полутора тысяч гостей праздника выступили 47 творческих ансамблей из разных районов Ленобласти и других регионов России.