Ленинградский Сабантуй — праздник единства, традиций и угощений
Праздник плуга и посевной, национальных угощений и костюмов, активных игр и забав, песен и танцев разных культур и народов России — в тосненском поселке Шапки прошел «Ленинградский Сабантуй». К гостям уже традиционного и любимого жителями региона татаро-башкирского праздника обратился губернатор Александр Дрозденко.
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«Единство народов России — это общие ценности и уважение национальных традиций. Сегодня в Шапках — ленинградский Сабантуй: битьё горшков, лазание по 15-метровому столбу, борьба на поясах, песни, дегустация национальных блюд и чаепитие у огромного самовара. Татарский и башкирский чакчаки различаются по вкусу, но оба блюда — это символ гостеприимства, как и каравай в русской культуре.
Сегодня защищают Родину на СВО представители всех народов России. И это лучшее подтверждение нашего единства», — отметил губернатор Александр Дрозденко.
Для полутора тысяч гостей праздника выступили 47 творческих ансамблей из разных районов Ленобласти и других регионов России.
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