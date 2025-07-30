Ленобласть будет субсидировать санитарные рубки сухостоя
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Выборгский район дал поручение комитету по природным ресурсам подготовить нормативные документы для субсидирования санитарных рубок сухостоя в регионе. Субсидия составит 100 тысяч рублей на гектар.
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«Мы запускаем эту программу не ради древесины, а ради экологии. Сухостой — это уже не лес. Он не удерживает влагу, не очищает воздух и не защищает почву. Это прямой ущерб природе и угроза пожаров. Настало время вмешаться — иначе мы потеряем то, что должны были сохранить. Особенно остро проблема стоит на севере региона — например, в долине реки Смородинка, где сухостой полностью вытеснил живой лес»,
— отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководством НПАО «Светогорский ЦБК».
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