Ленобласть будет субсидировать санитарные рубки сухостоя

«Мы запускаем эту программу не ради древесины, а ради экологии. Сухостой — это уже не лес. Он не удерживает влагу, не очищает воздух и не защищает почву. Это прямой ущерб природе и угроза пожаров. Настало время вмешаться — иначе мы потеряем то, что должны были сохранить. Особенно остро проблема стоит на севере региона — например, в долине реки Смородинка, где сухостой полностью вытеснил живой лес»,

— отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководством НПАО «Светогорский ЦБК».