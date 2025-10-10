Новая электронная коллекция Президентской библиотеки посвящена 155-летию Ивана Алексеевича Бунина

В канун знаменательной даты на портале Президентской библиотеки опубликована новая электронная коллекция «И. А. Бунин (1870–1953)», которая включает биографические материалы, личную переписку, собрание сочинений и отдельные произведения писателя, а также исследования, посвящённые его творчеству, и многое другое.

Родился Иван Бунин в Воронеже в дворянской семье. К старинному роду Буниных принадлежали первая русская поэтесса, прозаик, переводчица Анна Бунина (1774–1829) и известный поэт Василий Жуковский (1783–1852).

Детство Бунин провёл в небольшом фамильном поместье на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. С ранних лет под влиянием семьи пристрастился к чтению, а первое стихотворение написал в восемь лет.

Статья «Истоки», опубликованная в журнале «Русский мир» в октябре 2010 года, рассказывает о юношеском периоде жизни Бунина, в том числе о жизни в старинном русском городе Ельце, куда 11-летний мальчик приехал из родительского имения, чтобы учиться в гимназии: «Учёба давалась Ване легко. Он был смышлёнее одноклассников, много читал, имел превосходную память. Из преподавателей гимназии выделял учителя русского языка. Всё свободное время посвящал прогулкам по Ельцу: ему нравилось наблюдать за людьми».

Именно в это время Бунин встретил свою первую любовь, увлёкся, запустил занятия и остался на второй год. Позже это событие нашло отражение в его рассказе «Лёгкое дыхание» (1916).

Из гимназии он был отчислен за неявку после рождественских каникул, а также за неуплату денег за обучение и получил домашнее образование под руководством старшего брата Юлия.

Первым губернским городом, который увидел Бунин, стал Орёл. В мельчайших подробностях писатель воссоздал его на страницах романа «Жизнь Арсеньева» (1930).

В этом городе началась его профессиональная литературная деятельность. «Ради гонорара он как-то послал в „Орловский вестник“ корреспонденцию о несчастном случае с мужиком из села Глотова. Её напечатали. А потом в газете появились первые стихи и рассказы Бунина», – читаем в журнале «Русский мир». Молодой автор получил предложение о работе от издателя: «В „Орловском вестнике“ Бунин правил чужие рукописи, писал рассказы, стихи. Готовил статьи о мукомольном деле, крестьянских кредитах, писал отчёты с заседаний Городской думы, выпустил первую книгу стихов. Великого русского писателя в нём никто ещё не видел. Денег не хватало, так что будущий нобелевский лауреат нередко голодал».

Фотографии Ивана Бунина, запечатлевшие его в юности и в более поздние периоды, а также снимки родных и близких писателя опубликованы в журнале «Русский мир» в номере за октябрь 2010 года.

Больше интересной информации о жизни и творческом пути Ивана Алексеевича Бунина можно найти на портале Президентской библиотеки в разделе «День в истории».